Фильмы, которые бесплатно доступны онлайн во время войны: где смотреть

Украинские кинокомпании выложили в свободный доступ многие фильмы, чтобы хотя бы на несколько часов переключиться с новостной ленты. О нескольких из них читайте на Кино 24.

Как сообщает 24 канал, фильм "Тени забытых предков" Любомира Левицкого авторы выложили в свободный доступ в память о Паше Ли. Он получил смертельные ранения в Ирпене. А создатели сериала "И будут люди" напомнили, что его можно посмотреть в ютубе, чтобы еще глубже узнать историю украинского народа.

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"Тени забытых предков"

Где смотреть: все телеканалы, на VoD сервисах и платформе Vimeo

В память о Паше Ли, режиссер Любомир Левицкий вместе с продюсером Андрексом Селивановым предоставил свободный доступ к фильму "Тени забытых предков", где Павел сыграл главную роль.

Мы отказываемся от любых роялти, в пользу ВСУ и будем рады, если вы посмотрев или показав наш фильм внесете любой, даже минимальный вклад на счет ВСУ и поддержите наших бесстрашных героев. Слава Героям. Слава ВСУ,

– сообщил режиссер в соцсетях.

"Тени забытых предков": смотрите трейлер

"На своей земле"

Где смотреть: ютуб Госкино

Госкино опубликовало на ютуб-странице документальную короткометражную ленту Александра Кириенко "На своей земле". Главные роли в нем сыграли Станислав Боклан, Нина Набока и Александр Быков.

Картина "На своей земле" (2018 год) входит в одноименный альманах короткометражных фильмов. Лента экранизирована в рамках проекта "Смотри украинское".

"На своей земле": смотрите фильм

"Цена правды"

Где смотреть: ютуб Film.UA Group

Фильм "Цена правды" стал совместной работой Украины, Польши и Великобритании. В центре истории – исследование журналиста и советника британского премьер-министра Гарета Джонса.

По сюжету, в годы Голодомора мужчина приезжает в Москву, чтобы взять интервью у Сталина и узнать, действительно ли существует террор в государстве и массовое уничтожение людей, о котором известно только спецслужбам. Тогда журналисту помогла Ада Брукс, рассказала ему о "советской утопии". Однако Гарет Джонс все же проводит собственное исследование, чтобы описать величайшую трагедию 20 века – Голодомор.

Режиссером картины стала Агнешка Голланд. Сценаристкой является Андреа Халупа.

"Цена правды": смотрите фильм

"Наши котики"

Где смотреть: ютуб #BABYLON'13

Фильм "Наши котики" – это комедия о начале войны. События развиваются на линии огня в 2014 году. Это новый жанр для украинского кинематографа – не политкорректная патриотическая комедия. Кино об украинских добровольцах, ушедших защищать нашу страну от российских оккупантов. Среди продюсеров – Ульяна Супрун.

"Наши котики": смотрите фильм

"Тарас. Возвращение"

Где смотреть: ютуб InsightMedia

Фильм рассказывает о 1857 году, когда он отбывал заключение в Новопетровской крепости в Казахстане. И хотя до конца его срока оставалось всего несколько дней, агенты царской полиции делают все для того, чтобы Тарас Шевченко не покинул крепость.

"Компания ИнсайтМедиа предлагает всем небезразличным людям планеты присоединиться к марафону #SafeUkrainians путем просмотра украинских фильмов и внесения пожертвований в пользу украинского народа. Средства, собранные во время марафона, будут использованы для оказания гуманитарной помощи", – передает Историческая правда.

"Тарас. Возвращение": смотреть фильм онлайн

Сериал "И будут люди"

Где смотреть: ютуб FILM.UA Group

Драматический сериал "И будут люди" – новинка отечественного кинематографа. Проект был снят по одноименному роману Анатолия Димарова.

Сериал "И будут люди" впервые за время Независимости воспроизводит на экране настоящую историю украинского села и народа. Показывает вопиющую драму поколения, которое в водовороте турбулентных событий тридцатых годов было на грани уничтожения,

– написала в своем инстаграме FILM.UA Group.

"И будут люди": смотрите первую серию онлайн