Как сообщает 24 канал, в частности, лента "Мать апостолов" за последний месяц получила 10 наград на международных фестивалях. Наши фильмы уже увидели следующие страны: Венгрия, Турция, Италия, Швейцария, Чехия, США, Канада, Испания и Германия.

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"Мать апостолов" Зазы Буадзе

Украинская военная драма "Мать апостолов" грузинского режиссера Зазы Буадзе на этой неделе получила четыре награды на международном кинофестивале Cannes World Film Festival. Это произошло в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший композитор", "Лучший продюсер".

А еще раньше в марте фильм был отмечен на международных кинофестивалях в Венгрии, Турции и Италии. Там она получила сразу шесть наград.

Также в ноябре 2021 года актриса Наталья Половинко за роль матери Софии в киноленте "Мать Апостолов" получила пять престижных международных наград. Это три награды "Лучшая актриса" и по одной награде в номинациях "Лучший актер фестиваля" и "Лучшая женская роль".

Таким образом, по состоянию на 2021 – 2022 годы, лента "Мать апостолов" получила уже более 30 наград.

Сюжет и трейлер

По сюжету женщина София узнает, что самолет ее сына был сбит. Чтобы спасти сына, она вмешивается в жестокую борьбу с врагами. Женщина на своем пути даже не догадывается, на что способна. Она становится настоящей Матерью, которая может спасти даже отчаянные души.

Главные роли в фильме исполнили Наталья Половинко, Богдан Бенюк, Александр Пожарский.

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"Ольга" Эли Грапа

Французско-швейцарско-украинская драма режиссера Эли Грапа "Ольга" получила три премии Швейцарской киноакадемии.

Картину отметили в номинациях "Лучший фильм", "Лучший сценарий" и "Лучший саунд-дизайн".

В сентябре, напомним, Швейцарская киноакадемия выдвигала фильм на Оскар. А вот во время 74-го Каннского кинофестиваля в 2021 году лента получила приз сообщества писателей и композиторов SACD и забрала награду в размере 5 тысяч евро.

Сюжет драмы

Лента рассказывает о 2013 году, начале Евромайдана. За ним пристально наблюдает украинка Ольга, разрывающаяся между Родиной и Швейцарией. Девушка сомневается, тренироваться в Швейцарии и готовиться к Олимпийским играм или вернуться домой. Важную роль играет ее мама, которая работает журналисткой и освещает события того времени.

Роли в фильмах, как ни странно, сыграли украинские спортсмены и гимнасты, не являющиеся профессиональными актерами. Главную роль взяла на себя украинская гимнастка Анастасия Будяшкина, которая и сыграла Ольгу.



Кадр из фильма "Ольга" / Госкино

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"Дом из заноз" Симона Вильмонта

Данско-украинско-шведский фильм "Дом из заноз" режиссера Симона Вильмонта стал лучшим фильмом на фестивале документального кино о правах человека One World в Праге.

Это его третья награда за последний месяц. Ранее фильм получил сразу два знака отличия на греческом кинофестивале Thessaloniki International Film Festival, что дало ему возможность сразу попасть в шорт-лист Оскара-2023.

Ранее, в январе, фильм "Дом из заноз" одержал победу в номинации "Лучшая режиссерская работа" международного документального конкурса 44-го кинофестиваля "Санденс". Кроме этого, на Гетеборгском кинофестивале в Швеции лента стала лучшей в документальном конкурсе.

Сюжет и трейлер

В центре истории – истории детей из детского дома на Востоке Украины. Героями картины стали несколько воспитателей, которые во время войны России с Украиной пытаются создать безопасное пространство для детей, находящихся в опасности.

Фильм более двух лет снимали на Донбассе.