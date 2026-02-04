Найочікуваніші фільми 2026 року, які не можна пропустити

Цей рік обіцяє чимало новинок у світі кіно. Можливо, хтось уже зачекався на продовження "Дюни" або в очікуванні нової історії про "Суперґьорл".

Тому 24 Канал вирішив відкрити всі карти, щоб детальніше розповісти про сюжети новинок і які ще прем'єри очікують.

Найочікуваніші фільми 2026 року

"Дюна: Частина третя"

Дата прем'єри: 18 грудня

Третя частина має поставити крапку в історії Пола Атріда, але не таку просту, як хочеться. Пол уже не просто герой і не просто визволитель: він – символ, пророк і загроза водночас. Всесвіт починає пожинати плоди джихаду, який він сам запустив, навіть якщо не хотів цього.

Фільм обіцяє дати відповідь на запитання, чи може одна людина мати право вирішувати долю мільярдів.

"Одіссея"

Дата прем'єри: 17 липня

Це масштабна екранізація класичного міфу про Одіссея, але в сучасному ключі.

Після Троянської війни головний герой намагається повернутися додому, але шлях розтягується на роки через прокляття богів, спокуси, монстрів і власну гординю. Це історія про людину, яка поступово втрачає себе і заново вчиться бути людиною.

"Суперґьорл"

Дата прем'єри: 26 червня

Цей фільм обіцяє зовсім іншу Супергьорл, ніж звикли бачити глядачі.

Вона – не "світла копія Супермена", а героїня з травмою: вона пам'ятає зруйнований Криптон, втрати і життя "до". Сюжет зосередиться на її спробі знайти своє місце у світі, який вона не обирала, та зрозуміти, ким бути – рятівницею, воїном чи просто живою істотою.

"Голодні ігри: Світанок перед Жнивами"

Дата прем'єри: 20 листопада

Події розгортаються задовго до історії Кітніс. Панем ще не такий "відполірований", але вже жорстокий. Глядачі побачать, як формуються самі правила ігор, як страх стає інструментом влади, і як Капітолій вчиться контролювати надію.

Це фільм не стільки про арену, скільки про народження системи, де людське життя – розмінна монета, а співчуття вважається слабкістю.

Які ще фільми вийдуть у 2026 році?