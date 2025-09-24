У жовтні в українських кінотеатрах вийде чимало фільмів, які заслуговують на увагу глядачів. Це як документальні стрічки, так і комедії, які точно підіймуть настрій.

У матеріалі Кіно 24 читайте, які фільми покажуть в українських кінотеатрах уже наступного місяця. Дивіться трейлери, обирайте стрічку та запрошуйте друзів на спільний перегляд.

Фільми жовтня: добірка

"Каховський об'єкт"

Прем'єра: 1 жовтня

Події фільму розгортаються після підриву Каховської дамби. Загін українських військових, яким керує Мара (Марина Кошкіна), обстежує місцевість. Вони натрапляють на радянський бункер, що на дні водосховища, де колись проводили жахливі досліди над людьми, результати яких там досі є.

"Каховський об'єкт": дивіться трейлер онлайн

"Пан або пропав"

Прем'єра: 2 жовтня

Головний герой приїжджає до батьків своєї коханої на розкішну віллу, що розташована на півдні Франції. Вони володіють великими статками й зневажають менш забезпечених людей.

Якось між власниками вілли та родиною, що їх обслуговує, стається сварка, свідком якої стає Меді. Він упевнений, що зможе вирішити конфлікт, однак пристрасті лише наростають.

"Пан або пропав": дивіться трейлер онлайн

"Друге дихання"

Прем'єра: 9 жовтня

Це документальний фільм, у якому розповідається про чотирьох українських військових з протезами й бійчиню, яка отримала поранення на фронті. Вони підкорили Кіліманджаро і розгорнули прапор України на висоті 5895 метрів.

"Друге дихання": дивіться трейлер онлайн

"Грабіжник за покликанням"

Прем'єра: 16 жовтня

Це історія про злочинця Джейффрі Менчестера, який втік з в'язниці. Він неодноразово грабував McDonald's і пів року переховувався всередині магазину іграшок Toys R Us.

"Грабіжник за покликанням": дивіться трейлер онлайн

"Батьківські збори"

Прем'єра: 30 жовтня

У школі організовують батьківські збори, адже на виборах президента переміг найгірший учень. Так, батьки підозрюють, що голоси було сфальсифіковано. Під час зустрічі відбуваються запеклі дебати, які розкривають недосконалість шкільної освіти й таємниці родин.

"Батьківські збори": дивіться трейлер онлайн

Які ще фільми вийдуть у кінотеатрах у жовтні?

"Пробач, дівчинко" – 2 жовтня

"Пробач, дівчинко": дивіться трейлер онлайн

"Незламний" – 9 жовтня

"Незламний": дивіться трейлер онлайн

"10 блогерят" – 16 жовтня

"10 блогерят": дивіться трейлер онлайн

"Сірі бджоли" – 23 жовтня

"Сірі бджоли": дивіться трейлер онлайн

"Буґонія" – 30 жовтня

"Буґонія": дивіться трейлер онлайн

