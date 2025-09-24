Скоро в кино: 10 интересных фильмов октября, которые нельзя пропустить
- В октябре в украинских кинотеатрах выйдет несколько новых фильмов разных жанров, включая "Каховский объект", "Пан или пропал" и "Второе дыхание".
- Среди премьер есть комедии и документальные ленты.
В октябре в украинских кинотеатрах выйдет немало фильмов, которые заслуживают внимания зрителей. Это как документальные ленты, так и комедии, которые точно поднимут настроение.
В материале Кино 24 читайте, какие фильмы покажут в украинских кинотеатрах уже в следующем месяце. Смотрите трейлеры, выбирайте ленту и приглашайте друзей на совместный просмотр.
Фильмы октября: подборка
"Каховский объект"
- Премьера: 1 октября
События фильма разворачиваются после подрыва Каховской дамбы. Отряд украинских военных, которым руководит Мара (Марина Кошкина), обследует местность. Они наталкиваются на советский бункер, что на дне водохранилища, где когда-то проводили ужасные опыты над людьми, результаты которых там до сих пор есть.
"Каховский объект": смотрите трейлер онлайн
"Пан или пропал"
- Премьера: 2 октября
Главный герой приезжает к родителям своей возлюбленной на роскошную виллу, расположенную на юге Франции. Они обладают большим состоянием и презирают менее обеспеченных людей.
Как-то между владельцами виллы и семьей, что их обслуживает, происходит ссора, свидетелем которой стает Мэди. Он уверен, что сможет решить конфликт, однако страсти только нарастают.
"Пан или пропал": смотрите трейлер онлайн
"Второе дыхание"
- Премьера: 9 октября
Это документальный фильм, в котором рассказывается о четырех украинских военных с протезами и бойчине, которая получила ранение на фронте. Они покорили Килиманджаро и развернули флаг Украины на высоте 5895 метров.
"Второе дыхание": смотрите трейлер онлайн
"Грабитель по призванию"
- Премьера: 16 октября
Это история о преступнике Джейффри Менчестере, который сбежал из тюрьмы. Он неоднократно грабил McDonald's и полгода скрывался внутри магазина игрушек Toys R Us.
"Грабитель по призванию": смотрите трейлер онлайн
"Родительское собрание"
- Премьера: 30 октября
В школе организуют родительское собрание, ведь на выборах президента победил худший ученик. Так, родители подозревают, что голоса были сфальсифицированы. Во время встречи происходят ожесточенные дебаты, которые раскрывают несовершенство школьного образования и тайны семей.
"Родительское собрание": смотрите трейлер онлайн
Какие еще фильмы выйдут в кинотеатрах в октябре?
- "Прости, девочка" – 2 октября
"Прости, девочка": смотрите трейлер онлайн
- "Несокрушимый" – 9 октября
"Несокрушимый": смотрите трейлер онлайн
- "10 блогерят" – 16 октября
"10 блогерят": смотрите трейлер онлайн
- "Серые пчелы" – 23 октября
"Серые пчелы": смотрите трейлер онлайн
- "Бугония" – 30 октября
"Бугония": смотрите трейлер онлайн
