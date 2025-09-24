В материале Кино 24 читайте, какие фильмы покажут в украинских кинотеатрах уже в следующем месяце. Смотрите трейлеры, выбирайте ленту и приглашайте друзей на совместный просмотр.

Фильмы октября: подборка

"Каховский объект"

Премьера: 1 октября

События фильма разворачиваются после подрыва Каховской дамбы. Отряд украинских военных, которым руководит Мара (Марина Кошкина), обследует местность. Они наталкиваются на советский бункер, что на дне водохранилища, где когда-то проводили ужасные опыты над людьми, результаты которых там до сих пор есть.

"Каховский объект": смотрите трейлер онлайн

"Пан или пропал"

Премьера: 2 октября

Главный герой приезжает к родителям своей возлюбленной на роскошную виллу, расположенную на юге Франции. Они обладают большим состоянием и презирают менее обеспеченных людей.

Как-то между владельцами виллы и семьей, что их обслуживает, происходит ссора, свидетелем которой стает Мэди. Он уверен, что сможет решить конфликт, однако страсти только нарастают.

"Пан или пропал": смотрите трейлер онлайн

"Второе дыхание"

Премьера: 9 октября

Это документальный фильм, в котором рассказывается о четырех украинских военных с протезами и бойчине, которая получила ранение на фронте. Они покорили Килиманджаро и развернули флаг Украины на высоте 5895 метров.

"Второе дыхание": смотрите трейлер онлайн

"Грабитель по призванию"

Премьера: 16 октября

Это история о преступнике Джейффри Менчестере, который сбежал из тюрьмы. Он неоднократно грабил McDonald's и полгода скрывался внутри магазина игрушек Toys R Us.

"Грабитель по призванию": смотрите трейлер онлайн

"Родительское собрание"

Премьера: 30 октября

В школе организуют родительское собрание, ведь на выборах президента победил худший ученик. Так, родители подозревают, что голоса были сфальсифицированы. Во время встречи происходят ожесточенные дебаты, которые раскрывают несовершенство школьного образования и тайны семей.

"Родительское собрание": смотрите трейлер онлайн

Какие еще фильмы выйдут в кинотеатрах в октябре?

"Прости, девочка" – 2 октября

"Прости, девочка": смотрите трейлер онлайн

"Несокрушимый" – 9 октября

"Несокрушимый": смотрите трейлер онлайн

"10 блогерят" – 16 октября

"10 блогерят": смотрите трейлер онлайн

"Серые пчелы" – 23 октября

"Серые пчелы": смотрите трейлер онлайн

"Бугония" – 30 октября

"Бугония": смотрите трейлер онлайн

