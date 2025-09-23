Редакция Кино 24 расскажет, какие ленты посмотреть, когда хочется поплакать. В материале читайте сюжеты фильмов и смотрите трейлеры.

Не пропустите Самые новые триллеры, которые будут держать в напряжении до финальных титров

"Дневник памяти"

В фильме рассказывается об отношениях Ноя и Элли из Северной Каролины. Парень и девушка вместе провели лето, однако потом были разделены родителями, а затем – Второй мировой войной.

После войны Элли обручилась с бизнесменом, а Ной жил сам в старом отреставрированном доме. Однажды девушка нашла эту информацию в газете и решила найти его.

"Дневник памяти": смотрите трейлер онлайн

"Титаник"

В 1912 году аристократка Роуз, ее мать и жених Кэл оказываются на борту корабля, курсирующего через северную Атлантику. 17-летняя девушка против брака с богачом, поэтому решает прыгнуть в океан, но ее спас художник Джек.

Роуз и Джек влюбляются друг в друга, однако даже не подозревают, какая беда их ждет впереди.

"Титаник": смотрите трейлер онлайн

"Хатико: Самый верный друг"

Это история о крепкой дружбе между университетским профессором и собакой, которую мужчина подобрал на улице. Даже после смерти хозяина Хатико приходил на вокзал и ждал его.

"Хатико: Самый верный друг": смотрите трейлер онлайн

"В метре друг от друга"

Главным героям ленты, Стелле и Уиллу, диагностировали кистозный фиброз. Они лечатся в одной клинике, а из-за особенностей болезни должны находиться на расстоянии. Даже малейшая инфекция может привести к смерти.

Когда парень и девушка встретили друг друга, то поняли, зачем продолжать борьбу за жизнь.

"В метре друг от друга": смотрите трейлер онлайн

"Мальчик в полосатой пижаме"

8-летний мальчик по имени Бруно вместе с родителями переезжает в новый дом и остается без друзей. Его папа работает комендантом концентрационного лагеря. Однако герой считает, что они живут возле фермы и не понимает, почему люди одеты в пижамы. Впоследствии Бруно познакомился со Шмулем, который играл возле лагерной ограды.

Вопреки обстоятельствам ребята начинают дружить, но даже не догадываются, что будет дальше.

"Мальчик в полосатой пижаме": смотрите трейлер онлайн

Заметим! Ранее наша редакция писала о фильмах, что вернут в детство.