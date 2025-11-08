По случаю дня рождения Алена Делона редакция 24 Канала подготовила подборку фильмов, в которых актер сыграл главные роли. Выбирайте, что посмотреть в эти выходные!

Подборка фильмов с Аленом Делоном

"Мсье Кляйн" (1976)

Роль: Роберт Кляйн

События фильма разворачиваются в Париже в 1942 году. Роберта Кляйна не волнует то, что немцы оккупируют Францию. Он – эльзасец по происхождению, католик по воспитанию, который имеет квартиру, любовницу и бизнес.

Французское правительство вводит против евреев дискриминационные законы, поэтому они продают ценные произведения искусства, а Кляйну легко выбить выгодную цену. Однажды мужчине приходит газета и его жизнь меняется. Роберт узнает, что у него есть двойник-еврей.

"Мосье Кляйн": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сицилийский клан" (1969)

Роль: Роже Сарте

Витторио Маналезе руководит мафиозным сицилийским кланом в Париже. Однажды он помогает Роже Сарте сбежать из фургона, который вез его из Дворца правосудия в тюрьму.

Сарте хочет покинуть Францию, но понимает, что для этого нужно много денег, поэтому предлагает Маналезе похитить уникальную коллекцию драгоценностей. Чтобы воплотить свой план в реальность, он собирает команду.

"Сицилийский клан": смотрите онлайн трейлер фильма

"Зорро" (1975)

Роль: Диего / Зорро

События фильма разворачиваются в южноамериканской колонии Испании. На глазах у аристократа Диего трое наемных убийц убивают его друга Мигеля, который должен был стать губернатором города Нуэва-Арагон. Диего обещает Мигелю отомстить за него, но, умирая, тот просит друга не прибегать к насилию.

Диего понимает, что причиной смерти Мигеля является губернаторство. Так, под именем друга, взяв верительную грамоту и губернаторский перстень, он отправляется в Нуэва-Арагон. Аристократ понимает, что власть в городе узурпировал жестокий полковник Уэрта – именно он отдал приказ убить Мигеля. Теперь Диего хочет уничтожить тиранию, царящую в городе, поэтому иногда превращается в Зорро, который наказывает богачей.

"Зорро": смотрите онлайн трейлер фильма

"Самурай" (1967)

Роль: Джефф Костело

Режиссером этого криминального триллера стал Жан-Пьер Мельвиль, а главные роли сыграли Ален Делон, Франсуа Перье, Натали Делон и Кэти Розие. В центре сюжета – профессиональный убийца и парижский комиссар, который хочет его схватить.

"Самурай": смотрите онлайн трейлер фильма