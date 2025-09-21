Они возвращают нас во время, когда все казалось проще и светлее. Кино 24 собрал подборку культовых фильмов, которые напомнят о счастливых беззаботных временах детства.

Тоже интересно Что посмотреть вечером: три увлекательных фильма на Netflix

"Джуманджи"

Однажды мальчик Алан находит загадочную настольную игру "Джуманджи" и начинает играть в нее с подругой Сарой. Впрочем, игра оказалась не просто забавой. Она затянула Алана в опасный мир джунглей, а напуганная Сара сбежала. Через 26 лет Джуди и Питер находят "Джуманджи", бросают кости и освобождают Алана вместе с хаосом, который разворачивается вокруг. Единственный способ все остановить – завершить игру, хоть это и означает пройти сквозь новые опасные испытания.

"Джуманджи": смотрите трейлер онлайн

"Бетховен"

Жизнь семьи Ньютонов меняется, когда в их дом попадает игривый сенбернар. Хотя глава семейства Джордж не в восторге от собаки, со временем он также начинает любить Бетховена. Но счастье длится недолго: ветеринар Ворник планирует использовать собаку в своих жестоких экспериментах, и теперь Ньютонов ждет борьба за их любимца.

"Бетховен": смотрите трейлер онлайн

"Назад в будущее"

Марти МакФлай случайно отправляется из 1985 года в 1955-й, где встречает своих будущих родителей. Однако парень невольно мешает их отношениям. Если они не влюбятся, Марти рискует исчезнуть навсегда. Теперь ему придется исправить ситуацию и найти способ вернуться в свое время.

"Назад в будущее": смотрите трейлер онлайн

Накануне мы также писали о 3 новых мультфильма для семейного выходного с детьми