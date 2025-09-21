Вони повертають нас у час, коли все здавалося простішим і світлішим. Кіно 24 зібрав добірку культових фільмів, які нагадають про щасливі безтурботні часи дитинства.

Теж цікаво Що подивитися ввечері: три захопливі фільми на Netflix

"Джуманджі"

Якось хлопчик Алан знаходить загадкову настільну гру "Джуманджі" та починає грати в неї з подругою Сарою. Утім, гра виявилася не просто забавкою. Вона затягнула Алана у небезпечний світ джунглів, а налякана Сара втекла. Через 26 років Джуді та Пітер знаходять "Джуманджі", кидають кістки й звільняють Алана разом із хаосом, який розгортається навколо. Єдиний спосіб усе зупинити – завершити гру, хоч це й означає пройти крізь нові небезпечні випробування.

"Джуманджі": дивіться трейлер онлайн

"Бетховен"

Життя родини Ньютонів змінюється, коли до їхнього дому потрапляє грайливий сенбернар. Хоча голова сімейства Джордж не у захваті від собаки, з часом він також починає любити Бетховена. Та щастя триває недовго: ветеринар Ворнік планує використати собаку у своїх жорстоких експериментах, і тепер Ньютонів чекає боротьба за їхнього улюбленця.

"Бетховен": дивіться трейлер онлайн

"Назад у майбутнє"

Марті МакФлай випадково вирушає з 1985 року у 1955-й, де зустрічає своїх майбутніх батьків. Однак хлопець мимоволі заважає їхнім стосункам. Якщо вони не закохаються, Марті ризикує зникнути назавжди. Тепер йому доведеться виправити ситуацію та знайти спосіб повернутися у свій час.

"Назад у майбутнє": дивіться трейлер онлайн

Напередодні ми також писали про 3 нові мультфільми для сімейного вихідного з дітьми