3 захопливі світові фільми, які знімали в Києві
- Фільм "Чорнобиль" знімали у Києві на таких локаціях, як Поділ, Оболонь, Київська держадміністрація та Володимирська вулиця.
- Фільм "Спадок брехні" знімали в Києві, використовуючи локації як київський вокзал, аеропорт "Бориспіль" та монумент "Батьківщина-мати".
Особливо цікаво переглядати стрічки, знаючи, що деякі кадри з них знімали на території України. Цього разу ми підготували добірку світових фільмів, які частково знімали у Києві.
Раніше ми публікували добірку стрічок, робота над якими тривала у Львові. У матеріалі 24 Каналу обирайте фільм для перегляду та впізнавайте свої улюблені локації столиці.
Які світові фільми знімали у Києві?
"Чорнобиль", 2019
Популярний телесеріал "Чорнобиль", прем'єра якого відбулася у 2019 році, в основному знімався у Литві. Однак у цьому серіалі ви таки зможете побачити основні місця Києва, зокрема Поділ, Оболонь, Інститути гідробіології, Київську держадміністрацію, Володимирську вулицю та декілька інших.
"Чорнобиль": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Спадок брехні", 2020
Ще один фільм світового виробництва, кадри якого знімали, зокрема, у Києві, – це "Спадок брехні".
Це шпигунський трилер режисера Едріана Бола, зйомки якого відбувалися у Великій Британії та в Україні. У стрічці можна впізнати київський вокзал, аеропорт "Бориспіль", бібліотеку імені Вернадського, кладовище старих автобусів, київський крематорій, Рибальський міст, монумент "Батьківщина-мати" та Лук'янівську в'язницю. І це ще далеко не весь перелік локацій, які з'явилися у фільмі.
"Спадок брехні": дивіться онлайн трейлер фільму
"Прощальна справа", 2009
І ще один французький фільм 2009 року під назвою "Прощальна справа" також знімали в Україні. Зокрема, зйомки проходили у Харкові та Києві. Серед локацій можна впізнати бульвар Праці, Дарницю та навіть Хрещатик.
"Прощальна справа": дивіться онлайн трейлер фільму
Тож, якщо ви обожнюєте переглядати фільми, зняті в Україні, збирайте стрічку для перегляду та насолоджуйтеся кіновечором уже сьогодні.