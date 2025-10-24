3 захопливі світові фільми, які знімали в Києві

Особливо цікаво переглядати стрічки, знаючи, що деякі кадри з них знімали на території України. Цього разу ми підготували добірку світових фільмів, які частково знімали у Києві.

Цього разу ми підготували добірку світових фільмів, які частково знімали у Києві.

Які світові фільми знімали у Києві?

"Чорнобиль", 2019

Популярний телесеріал "Чорнобиль", прем'єра якого відбулася у 2019 році, в основному знімався у Литві. Однак у цьому серіалі ви таки зможете побачити основні місця Києва, зокрема Поділ, Оболонь, Інститути гідробіології, Київську держадміністрацію, Володимирську вулицю та декілька інших.

"Спадок брехні", 2020

Ще один фільм світового виробництва, кадри якого знімали, зокрема, у Києві, – це "Спадок брехні".

Це шпигунський трилер режисера Едріана Бола, зйомки якого відбувалися у Великій Британії та в Україні. У стрічці можна впізнати київський вокзал, аеропорт "Бориспіль", бібліотеку імені Вернадського, кладовище старих автобусів, київський крематорій, Рибальський міст, монумент "Батьківщина-мати" та Лук'янівську в'язницю. І це ще далеко не весь перелік локацій, які з'явилися у фільмі.

"Прощальна справа", 2009

І ще один французький фільм 2009 року під назвою "Прощальна справа" також знімали в Україні. Зокрема, зйомки проходили у Харкові та Києві. Серед локацій можна впізнати бульвар Праці, Дарницю та навіть Хрещатик.

Тож, якщо ви обожнюєте переглядати фільми, зняті в Україні, збирайте стрічку для перегляду та насолоджуйтеся кіновечором уже сьогодні.