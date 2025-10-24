3 захватывающих мировых фильма, которые снимали в Киеве

Особенно интересно просматривать ленты, зная, что некоторые кадры из них снимали на территории Украины. На этот раз мы подготовили подборку мировых фильмов, которые частично снимали в Киеве.

Ранее мы публиковали подборку лент, работа над которыми проходила во Львове. В материале 24 Канала выбирайте фильм для просмотра и узнавайте свои любимые локации столицы.

Смотрите также Для идеальных выходных: 6 украинских фильмов и сериалов, которые должен увидеть каждый

Какие мировые фильмы снимали в Киеве?

"Чернобыль", 2019

Популярный телесериал "Чернобыль", премьера которого состоялась в 2019 году, в основном снимался в Литве. Однако в этом сериале вы таки сможете увидеть основные места Киева, в частности Подол, Оболонь, Институты гидробиологии, Киевскую госадминистрацию, Владимирскую улицу и несколько других.

"Чернобыль": смотрите онлайн трейлер сериала

"Наследие лжи", 2020

Еще один фильм мирового производства, кадры которого снимали, в частности, в Киеве, – это "Наследие лжи".

Это шпионский триллер режиссера Эдриана Бола, съемки которого проходили в Великобритании и в Украине. В ленте можно узнать киевский вокзал, аэропорт "Борисполь", библиотеку имени Вернадского, кладбище старых автобусов, киевский крематорий, Рыбальский мост, монумент "Родина-мать" и Лукьяновскую тюрьму. И это еще далеко не весь перечень локаций, которые появились в фильме.

"Наследство лжи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прощальное дело", 2009

И еще один французский фильм 2009 года под названием "Прощальное дело" также снимали в Украине. В частности, съемки проходили в Харькове и Киеве. Среди локаций можно узнать бульвар Труда, Дарницу и даже Крещатик.

"Прощальное дело": смотрите онлайн трейлер фильма

Поэтому, если вы обожаете просматривать фильмы, снятые в Украине, собирайте ленту для просмотра и наслаждайтесь киновечером уже сегодня.