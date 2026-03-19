3 культові екранізації творів Стівена Кінга – "Короля жахів", який підтримує Україну

Стівен Кінг – один із найпопулярніших письменників, який пише у стилі жахів. "Король жахів" від початку російського повномасштабного вторгнення підтримує Україну і вже неодноразово засуджував режим країни-агресорки.

За творами Стівена Кінга було зняти чимало фільмів.

Які екранізації творів Стівена Кінга подивитися?

"Зелена миля" (1999)

Рейтинг IMDb: 8.6/10

Події фільму розгортаються у США у 1930-х роках. "Холодна гора" – це в'язниця суворого режиму, де перебувають злочинці, засуджені до смерті. Туди потрапляє афроамериканець Джон Коффі, якого засудили за вбивство двох сестер. Відтепер життя у тюрмі кардинально змінюється.

"Зелена миля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сяйво" (1980)

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Письменник Джек Торренс разом із дружиною Венді та їхнім сином Денні прибуває до готелю "Оверлук". Сім'я має пробути там кілька місяців, адже чоловік влаштовується працювати зимовим доглядачем.

Від менеджера готелю Стюарта Ульмана Джек дізнається, що попередній доглядач, Чарльз Грейді, десять років тому жорстоко вбив у готелі дружину і двох доньок, після чого вчинив самогубство.

Головний шеф-кухар "Оверлука" Дік Халлоранн каже, що Денні володіє телепатичними здібностями – "сяянням". Він рекомендує хлопчику не заходити до кімнати №237. Незабаром у готелі стаються дивні події. Джек божеволіє та стає небезпечним для дружини та сина.

"Сяйво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Воно" (2017)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Молодший брат Білла, Джорджі, зник, і він досі переживає втрату. Хлопчик прагне розкрити правду. У місті й далі панує небезпека, адже діти продовжують зникати, а цього ніби ніхто не помічає.

До Білла та його друзів приходять дивні видіння, які зводяться до моторошного клоуна Пеннівайза. Діти повинні об'єднатися проти зла та побороти власні страхи, щоб зупинити жах, який панує у місті.

"Воно": дивіться онлайн трейлер фільму

