Серіал ідеально підійде для людей, яким завжди не вистачає часу, адже його можна подивитися за кілька днів або навіть за день. Про що трилер, який в нього рейтинг, трейлер – дивіться на сайті 24 Каналу.

Читайте також 4 мультсеріали дитинства, які дивились після школи

Про що серіал "56 днів"?

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 6.7/10

У серіалі розповідається про стосунки між Олівером і Сіарою, які розпочинаються після зустрічі в супермаркеті. Проходить 56 днів і у їхній квартирі знаходять труп. Тепер детективи намагаються розкрити правду.

Трилер "56 днів" здивує вас своїми несподіваними поворотами сюжету і триматиме в напрузі до останнього епізоду. Головні ролі зіграли Еван Джогія та Дав Камерон. У січні у коментарі People акторка сказала, що їхні герої – "глибоко самотні люди, яких не просто тягне одне до одного, а пов'язує травма".

Їхній роман — це хімічна реакція, що підживлюється одержимістю та надією на розуміння, тому швидкість та інтенсивність їхніх стосунків здавалися емоційно правдоподібними для екранної гри,

– поділилась Камерон.

"56 днів": дивіться онлайн трейлер серіалу

Хто зіграв у серіалі?

Еван Джогія – Олівер Кеннеді

– Олівер Кеннеді Дав Камерон – Сієра Вайз

– Сієра Вайз Карла Соуса – Лі Ріардон

– Лі Ріардон Доріан Міссік – Карл Конноллі

Цікаво, що між книгою та екранізацією є кілька відмінностей. Наприклад, події роману розгортаються у Дубліні під час пандемії COVID-19, через яку Олівер і Сієра змушені проводити багато часу разом. А от серіал переносить глядачів до Бостона. Проте творці трилеру запевнили, що він має бути таким же "задовільним".