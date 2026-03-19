Сериал идеально подойдет для людей, которым всегда не хватает времени, ведь его можно посмотреть за несколько дней или даже за день. О чем триллер, какой у него рейтинг, трейлер – смотрите на сайте 24 Канала.

О чем сериал "56 дней"?

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 6.7/10

В сериале рассказывается об отношениях между Оливером и Сиарой, которые начинаются после встречи в супермаркете. Проходит 56 дней и в их квартире находят труп. Теперь детективы пытаются раскрыть правду.

Триллер "56 дней" удивит вас своими неожиданными поворотами сюжета и будет держать в напряжении до последнего эпизода. Главные роли сыграли Эван Джогия и Дав Камерон. В январе в комментарии People актриса сказала, что их герои – "глубоко одинокие люди, которых не просто тянет друг к другу, а связывает травма".

Их роман - это химическая реакция, что подпитывается одержимостью и надеждой на понимание, поэтому скорость и интенсивность их отношений казались эмоционально правдоподобными для экранной игры,

– поделилась Камерон.

Кто сыграл в сериале?

Эван Джогия – Оливер Кеннеди

– Оливер Кеннеди Дав Камерон – Сиера Уайз

– Сиера Уайз Карла Соуса – Ли Риардон

– Ли Риардон Дориан Миссик – Карл Коннолли

Интересно, что между книгой и экранизацией есть несколько отличий. Например, события романа разворачиваются в Дублине во время пандемии COVID-19, из-за которой Оливер и Сиера вынуждены проводить много времени вместе. А вот сериал переносит зрителей в Бостон. Однако создатели триллера заверили, что он должен быть таким же "удовлетворительным".