Где сейчас и чем занимается Скрипко и что известно о его позиции – читайте в материале 24 Канала.

Кто такой Игорь Скрипко?

Игорь Скрипко родился в городе Сызрань. Парень всегда знал, что станет артистом. "С детства я имел страсть к выступлению перед людьми, желание, чтобы на меня смотрели и хлопали", – говорил он.

Скрипко является выпускником Российского университета театрального искусства (ГИТИС). В 2013 году он окончил актерский факультет. Впоследствии начал работать в Российском академическом молодежном театре.

В 2015 году актер получил главную роль в комедийном сериале "Последний москаль", поэтому приехал в Украину на съемки. Проект принес мужчине большую популярность.

Игорь Скрипко в "Последнем москале" / Кадр из сериала

В 2019 году Скрипко даже сообщил, что женится на украинке Кристине. Они познакомились через социальные сети. После премьеры сериала "Последний москаль" девушка написала актеру, что очень хотела бы приехать в Москву на спектакль с его участием. Так, Игорь пригласил Кристину в Россию.

Она прилетела, а спектакль в этот день отменили из-за болезни другого артиста. И что было делать? Мы пошли гулять и прекрасно провели вечер. А утром списались и пошли вместе завтракать. Потом мы встретились уже в Киеве, когда снимали второй сезон "Москаля",

– рассказывал актер.

Игорь Скрипко с Кристиной / Фото Viva

Какая позиция у Игоря Скрипка относительно войны?

После начала полномасштабного вторжения Игорь Скрипко писал Ольге Сумской и Юрию Горбунову, с которыми снимался в "Последнем москале". 25 февраля 2022 года актер опубликовал в инстаграме "антивоенное" сообщение, где повторил пропагандистский нарратив о "братских народах".

Отметим, что Скрипко имеет украинские корни. Его дедушка родился под Полтавой.

Рассказывал, что у них в семье на праздники пели наши песни. Да и сам уже понемногу разговаривал на украинском на съемках,

– делился в интервью OBOZ.UA украинский актер Владимир Николаенко.

Сейчас актер живет и строит карьеру в России, он работает в театре "У Никитских ворот". Похоже, Игорь забыл, что именно украинский сериал принес ему популярность, ведь замалчивает войну и продвигает "великую русскую культуру".