Де зараз і чим займається Скрипко та що відомо про його позицію – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Хто такий Ігор Скрипко?

Ігор Скрипко народився у місті Сизрань. Хлопець завжди знав, що стане артистом. "З дитинства я мав пристрасть до виступу перед людьми, бажання, щоб на мене дивилися і плескали", – говорив він.

Скрипко є випускником Російського університету театрального мистецтва (ГІТІС). У 2013 році він закінчив акторський факультет. Згодом почав працювати в Російському академічному молодіжному театрі.

У 2015 році актор отримав головну роль у комедійному серіалі "Останній москаль", тож приїхав в Україну на зйомки. Проєкт приніс чоловіку велику популярність.

Ігор Скрипко в "Останньому москалі" / Кадр із серіалу

У 2019 році Скрипко навіть повідомив, що одружується з українкою Христиною. Вони познайомилися через соціальні мережі. Після прем'єри серіалу "Останній москаль" дівчина написала актору, що дуже хотіла б приїхати у Москву на виставу за його участю. Так, Ігор запросив Христину до Росії.

Вона прилетіла, а виставу у цей день скасували через хворобу іншого артиста. І що було робити? Ми пішли гуляти й прекрасно провели вечір. А вранці списалися і пішли разом снідати. Потім ми зустрілися вже в Києві, коли знімали другий сезон "Москаля",

– розповідав актор.

Ігор Скрипко з Христиною / Фото Viva

Яка позиція в Ігоря Скрипка щодо війни?

Після початку повномасштабного вторгнення Ігор Скрипко писав Ользі Сумській та Юрію Горбунову, з якими знімався в "Останньому москалі". 25 лютого 2022 року актор опублікував в інстаграмі "антивоєнний" допис, де повторив пропагандистський наратив про "братні народи".

Зазначимо, що Скрипко має українське коріння. Його дідусь народився під Полтавою.

Розповідав, що у них в сім’ї на свята співали наші пісні. Та й сам вже потрохи розмовляв українською на зйомках,

– ділився в інтерв'ю OBOZ.UA український актор Володимир Ніколаєнко.

Зараз актор живе та будує кар'єру в Росії, він працює в театрі "Біля Нікітських воріт". Схоже, Ігор забув, що саме український серіал приніс йому популярність, адже замовчує війну й просуває "вєлікую русскую культуру".