Поэтому 24 Канал решил вспомнить несколько популярных мультсериалов, которые вернут всех в беззаботные времена.
"Приключения Джеки Чана"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 95
- Рейтинг IMDb: 7,4
В центре истории Джеки Чан – археолог из Сан-Франциско. Он владеет боевым искусством, и это помогает ему бороться со злом. Джейд Чан – племянница Джеки, которая постоянно помогает дяде, хотя ее главная задача, по мнению родителей, учиться в США.
"Приключения Джеки Чана" / Кадр из мультсериала
"Скуби-Ду Шоу"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 40
- Рейтинг IMDb: 7,6
В центре истории забавный пес Скуби и его друзья. Компания всегда попадает в курьезные приключения, которые связаны с мистикой и чем-то странным. Но очень часто за чем-то сверхъестественным скрываются вовсе не чудовища. Шегги, Скуби-Ду, Дафна, Фред и Велма стали любимцами миллионов людей.
"Скуби-Ду Шоу" / Кадр из мультсериала
"Сабрина – маленькая ведьма"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 65
- Рейтинг IMDb: 5,9
История юной ведьмы Сабрины и ее теток известна всем. Однажды девушка узнает, что она совсем не обычная, а является потомственной ведьмой. Она обращается за помощью к Книге таинств, а еще и оказывается, что ее кот Салем умеет говорить.
"Сабрина – маленькая ведьма" / Кадр из мультсериала
"Тутанхамончик"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 39
- Рейтинг IMDb: 7,3
В мультсериале показывают приключения мальчика-мумии Тутанхамона, который при странных обстоятельствах пробудился через 3000 лет после смерти и узнал, что его царства уже нет.
Он знакомится с Клеопатрой Картер и ее котом Луксором. С этого момента у всех начинаются чрезвычайные приключения.
"Тутанхамончик" / Кадр из мультсериала
