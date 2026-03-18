Поэтому 24 Канал решил вспомнить несколько популярных мультсериалов, которые вернут всех в беззаботные времена.

"Приключения Джеки Чана"

Количество сезонов : 5

: 95 Рейтинг IMDb: 7,4

В центре истории Джеки Чан – археолог из Сан-Франциско. Он владеет боевым искусством, и это помогает ему бороться со злом. Джейд Чан – племянница Джеки, которая постоянно помогает дяде, хотя ее главная задача, по мнению родителей, учиться в США.

"Приключения Джеки Чана" / Кадр из мультсериала

"Скуби-Ду Шоу"

Количество сезонов : 3

: 40 Рейтинг IMDb: 7,6

В центре истории забавный пес Скуби и его друзья. Компания всегда попадает в курьезные приключения, которые связаны с мистикой и чем-то странным. Но очень часто за чем-то сверхъестественным скрываются вовсе не чудовища. Шегги, Скуби-Ду, Дафна, Фред и Велма стали любимцами миллионов людей.

"Скуби-Ду Шоу" / Кадр из мультсериала

"Сабрина – маленькая ведьма"

Количество сезонов : 1

: 65 Рейтинг IMDb: 5,9

История юной ведьмы Сабрины и ее теток известна всем. Однажды девушка узнает, что она совсем не обычная, а является потомственной ведьмой. Она обращается за помощью к Книге таинств, а еще и оказывается, что ее кот Салем умеет говорить.

"Сабрина – маленькая ведьма" / Кадр из мультсериала

"Тутанхамончик"

Количество сезонов : 3

: 39 Рейтинг IMDb: 7,3

В мультсериале показывают приключения мальчика-мумии Тутанхамона, который при странных обстоятельствах пробудился через 3000 лет после смерти и узнал, что его царства уже нет.

Он знакомится с Клеопатрой Картер и ее котом Луксором. С этого момента у всех начинаются чрезвычайные приключения.

"Тутанхамончик" / Кадр из мультсериала

