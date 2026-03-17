Каждый из них имеет уникальные предпочтения, которые раскрывают их личности с разных сторон. 24 Канал расскажет, что известно о хобби известных актеров.

Какие хобби у голливудских актеров?

Аманда Сейфрид

Актриса, которая недавно сыграла в фильме "Служанка", имеет немало интересных занятий, которым уделяет свое свободное время. К примеру, она обожает играть на кларнете, предпочитает аудиокниги, а также вяжет крючком.

Аманда имеет еще и хорошую привычку – дарить близким друзьям свои произведения.

Аманда СейфридАманда Сейфрид / Кадр из фильма

Энн Хэтэуэй

Звезда фильма "Дьявол носит Prada", продолжение которого выйдет уже скоро, просто обожает смотреть футбол. Поклонники знают, что Энн является фанаткой клуба "Арсенал".

Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй / Кадр из фильма

Том Харди

Актер, который просто гениально перевоплотился в роль Альфи Соломонса в "Острых козырьках", является преданным бразильскому джиу-джитсу. Тома часто можно увидеть как участника соревнований, и он считает, что этот спорт имеет для него важное место для состояния психологического здоровья.

Том Харди Том Харди / Кадр из фильма

Милли Бобби Браун

Наибольшую популярность принес актрисе сериал "Очень странные дела". Оказалось, что в обычной жизни она увлекается вязанием. Все началось с того, что этим хобби она начала заниматься во время промотуров фильмов. И это дошло до того, что даже во время нанесения грима Браун просто вяжет.

Милли Бобби БраунМилли Бобби Браун / Кадр из сериала

Эндрю Гарфилд

Оказалось, что актер имеет особый талант к жонглированию. Когда Эндрю был ребенком, то его бабушка была убеждена, что внук будет учиться в цирковой школе и станет клоуном.

Эндрю ГарфилдЭндрю Гарфилд / Кадр из фильма

Джейсон Момоа

Кто бы мог подумать, что звезда "Аквамена" просто обожает активный отдых. Джейсон предпочитает скалолазание и езду верхом на лошадях. Кроме того, имеет еще одно интересное хобби – реставрирует винтажные мотоциклы Harley-Davidson.

Джейсон МомоаДжейсон Момоа / Кадр из фильма

