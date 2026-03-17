Кожен із них має унікальні вподобання, які розкривають їхні особистості з різних сторін. 24 Канал розповість, що відомо про хобі відомих акторів.
Може зацікавити 3 високорейтингові фільми 90-х, які занурять в справжню ностальгію
Які хобі у голлівудських акторів?
Аманда Сейфрід
Акторка, яка нещодавно зіграла у фільмі "Служниця", має чимало цікавих занять, яким приділяє свій вільний час. До прикладу, вона обожнює грати на кларнеті, віддає перевагу аудіокнижкам, а також в'яже гачком.
Аманда має ще й гарну звичку – дарувати близьким друзям свої витвори.
Енн Гетевей
Зірка фільму "Диявол носить Prada", продовження якого вийде вже незабаром, просто обожнює дивитись футбол. Шанувальники знають, що Енн є фанаткою клубу "Арсенал".
Том Гарді
Актор, який просто геніально перевтілився у роль Альфі Соломонса у "Гострих картузах", є відданим бразильському джиу-джитсу. Тома часто можна побачити як учасника змагань, й він вважає, що цей спорт має для нього важливе місце для стану психологічного здоров'я.
Міллі Боббі Браун
Найбільшу популярність приніс акторці серіал "Дивні дива". Виявилось, що у звичайному житті вона захоплюється в'язанням. Усе почалось з того, що цим хобі вона почала займатись під час промотурів фільмів. І це дійшло до того, що навіть під час нанесення гриму Браун просто в'яже.
Ендрю Гарфілд
Виявилось, що актор має особливий талант до жонглювання. Коли Ендрю був дитиною, то його бабуся була переконана, що онук навчатиметься у цирковій школі і стане клоуном.
Джейсон Момоа
Хто б міг подумати, що зірка "Аквамена" просто обожнює активний відпочинок. Джейсон віддає перевагу скелелазінню та їздою верхи на конях. Крім того, має ще одне цікаве хобі – реставрує вінтажні мотоцикли Harley-Davidson.
Раніше ми розповідали цікаві факти про Кілліана Мерфі, який повернувся до ролі Тома Шелбі у фільмі "Гострі картузи: Безсмертний".