У матеріалі 24 Каналу читайте, які рейтинги мають фільми-лауреати Оскара-2026. Дізнавайтесь, як їх оцінили критики та глядачі.
Які рейтинги мають фільми, які отримали Оскар-2026?
"Одна битва за іншою"
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
- Rotten Tomatoes: 94% (критики), 85% (глядачі)
"Гамнет"
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
- Rotten Tomatoes: 87% (критики), 93% (глядачі)
"Грішники"
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
- Rotten Tomatoes: 97% (критики), 96% (глядачі)
"Кейпоп-мисливиці на демонів"
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
- Rotten Tomatoes: 91% (критики), 99% (глядачі)
"Сентиментальна цінність"
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
- Rotten Tomatoes: 95% (критики), 94% (глядачі)
"F1"
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
- Rotten Tomatoes: 82% (критики), 97% (глядачі)
"Усі порожні кімнати"
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
- Rotten Tomatoes: 90% (критики), 86% (глядачі)
"Аватар: Вогонь і попіл"
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
- Rotten Tomatoes: 66% (критики), 90% (глядачі)
"Франкенштайн"
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
- Rotten Tomatoes: 85% (критики), 94% (глядачі)
"Співаки"
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
- Rotten Tomatoes: –
"Двоє людей, що обмінюються слиною"
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
- Rotten Tomatoes: –
"Дівчина, яка плакала перлами"
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
- Rotten Tomatoes: –
"Зброя"
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
- Rotten Tomatoes: 93% (критики), 85% (глядачі)
Хто переміг у головних номінаціях на Оскарі-2026?
"Найкращий фільм" – "Одна битва за іншою"
"Найкраща акторка" – Джессі Баклі ("Гамнет")
"Найкращий актор" – Майкл Б. Джордан ("Грішники")
"Найкращий режисер" – Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")