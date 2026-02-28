Известно, что новая часть получила название "Острые козырьки: Бессмертный". К своим ролям вернутся некоторые известные нам актеры из предыдущих сезонов, однако увидим и новые лица. Поскольку до премьеры осталось не так много, 24 Канал предлагает узнать интересные факты о Мерфи, которые могут помочь раскрыть его самого.

Что известно о Киллиане Мерфи?

Актер и музыкант родился в Ирландии. И это важный момент. Ведь в 2017 году на премьере фильма "Дюнкерк" Киллиан пожал руку принцу Гарри, но после этого спрятал руки в карманах, что нарушает правила этикета. Это считается тихим актом протеста, поскольку такой жест является символом памяти о репрессиях британских властей против ирландцев в 1920-х годах. Согласно истории, во время войны за независимость Ирландии был приказ расстреливать мужчин с руками в карманах.

Интересно, что о своей частной жизни актер не любит рассказывать, поэтому найти интересные факты о его биографии довольно сложно.

Киллиан мог стать юристом

Родители обладателя Оскара были убеждены, что сын должен стать юристом. Он даже поступил на соответствующий факультет, однако впоследствии почувствовал, что это совсем не его история. Сначала Мерфи хотел стать музыкантом, а вот актерская карьера для него началась с роли в пьесе "Диско свиньи".

Вернул моду на прически 20-х и 30-х годов

Когда киноактер снимался в "Острых козырьках", то ненавидел свою стрижку – бритый затылок и виски с длинной челкой. Когда съемки завершились, то Мерфи сразу взялся за отращивание волос. Однако многие мужчины начали стричься именно так, как и герои криминального сериала.

Киллиан Мерфи в роли Томаса Шелби / Кадр из сериала

Начал есть мясо ради роли

Роль Томаса Шелби требовала от актера мышечной массы. На тот момент Киллиан 15 лет был вегетарианцем, ведь боялся заболеваний, которые передаются от животных. Поэтому, чтобы не быть слишком худощавым, кинозвезда снова вернулся к употреблению мяса.

Знает много языков и не хочет покидать Ирландию

Мерфи можно назвать настоящим полиглотом, ведь он владеет английским, французским, шотландским и ирландским языками. У него есть принципиальная позиция – жить только в родной Ирландии.

А еще Киллиан почти никогда не смотрит фильмов со своим участием.

Киллиан Мерфи в фильме "Оппенгеймер" / Кадр из фильма

Стоит добавить, что за роль в фильме "Оппенгеймер" Киллиан Мерфи получил свой первый Оскар в номинации "Лучший актер". Мужчина готовился к этой роли в течение шести месяцев дома, сосредотачиваясь на голосе и силуэте. Он также сбросил вес, чтобы лучше передать образ ученого Роберта Оппенгеймера, который славился своим пристрастием к выпивке и сигаретам.

Киллиан Мерфи победил на Оскаре-2024 / Фото Getty Images

Купил кинотеатр, в который ходил в детстве

В 2024 году стало известно, что актер и его жена приобрели кинотеатр "Феникс" в городе Дингл, что в Ирландии. В прошлом году супруги должны были начать ремонт и реставрационные работы, ведь в 1921 и 1938 годах здание дважды страдало от пожаров, а во время пандемии коронавируса было закрыто.

Личная жизнь

В 1996 году познакомился со своей женой Ивонн МакГиннесс. Она для него самая большая поддержка. Однако актер старается оберегать личную жизнь от лишних глаз.

Интересно, что пресса до сих пор не знает деталей свадьбы супругов. У пары также есть двое сыновей: Малаши и Арон.

Киллиан Мерфи с женой

Отметим, что для победителя Оскара довольно трудно давалась роль Томаса Шелби. Все потому, что в жизни он кардинально противоположен образу этого героя. Съемки проходили месяцами, поэтому Мерфи почти не видел своей семьи, что было для него бременем.

Жена актера рассказывала, что в их жизни был период, когда Киллиан в реальной жизни был Шелби. Ему понадобилось время, чтобы стать тем, кем он есть на самом деле.

Что известно о выходе сиквела "Острые козырьки: Бессмертный"?

20 марта 2026 года на Netflix выйдет историческая криминальная драма "Острые козырьки: Бессмертный". Киллиан Мерфи вернется к роли Томаса Шелби.

Действие фильма будет происходить на фоне Второй мировой войны. Шелби вынужден вернуться в Бирмингем, что спасти свою семью и страну.

