В день ее рождения 24 Канал расскажет о фильмографии Тернер и роли, которые стали для нее толчком к популярности и узнаваемости.

Фильмография Софи Тернер

"Игра престолов", 2011 – 2019

Рейтинг IMDb: 9,2

Именно роль Сансы Старк сделала Софи Тернер всемирно известной. Она снималась в сериале с 2011 по 2019 годы. Ее персонаж проходит одну из самых заметных трансформаций: от наивной аристократки до хладнокровной и стратегической правительницы Севера.

За эту роль Тернер получила номинацию на премию "Эмми".

"Люди Икс: Темный Феникс", 2019

Рейтинг IMDb: 5,7

В этом фильме Софи Тернер исполнила роль Джин Грей / Темного Феникса – одной из самых мощных мутанок во вселенной Marvel. Сюжет сосредоточен на том, как героиня теряет контроль над космической силой, вселяющейся в нее, и постепенно становится угрозой для мира. Это была ее первая большая главная роль в блокбастере, хотя лента получила смешанные отзывы критиков.

"Особо опасная", 2015

Рейтинг IMDb: 5,4

В подростковой комедийной боевой ленте Тернер сыграла одну из второстепенных ролей. Фильм рассказывает о девушке-спецагенте, которая мечтает об обычной школьной жизни. Это был ранний этап ее кинокарьеры параллельно со съемками в "Игре престолов".

"Выжить", 2022

Рейтинг IMDb: 4,7

В триллере "Выжить" Софи Тернер сыграла главную роль – девушку по имени Джейн, которая после авиакатастрофы оказывается в заснеженных горах и вынуждена бороться за жизнь вместе с другим выжившим. Это психологическая драма о травме, внутренней борьбе и инстинкте самосохранения. Проект получил не слишком высокую оценку.

"Джоан", 2024

Рейтинг IMDb: 6,7

В криминальном мини-сериале Тернер исполнила главную роль – Джоан Хеннингтон, известной британской преступницы 1980-х годов, которую называли "крестной матерью" лондонского криминального мира.

Отметим, что сериал снят на основе реальной истории.

В каких еще фильмах и сериалах снялась Софи Тернер?

"Доверие", 2025;

"Люди Икс: Апокалипсис", 2016;

"Другая я", 2013;

"Джози", 2018.

На 2026 год запланирована премьера фильма "Проклятый рыцарь" – фильм ужасов, где Софи сыграла одну из главных ролей. События будут развиваться в 15 веке во время "Войны Роз".