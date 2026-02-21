У день її народження 24 Канал розповість про фільмографію Тернер і ролі, які стали для неї поштовхом до популярності та впізнаваності.

Може зацікавити Оператор у кадрі й не тільки: кіноляпи в "Гаррі Поттері", про які могли не знати

Фільмографія Софі Тернер

"Гра престолів", 2011 – 2019

Рейтинг IMDb: 9,2

Саме роль Санси Старк зробила Софі Тернер всесвітньо відомою. Вона знімалася у серіалі з 2011 по 2019 роки. Її персонаж проходить одну з найпомітніших трансформацій: від наївної аристократки до холоднокровної та стратегічної правительки Півночі.

За цю роль Тернер отримала номінацію на премію "Еммі".

"Гра престолів" (8 сезон): дивіться онлайн трейлер серіалу

"Люди Ікс: Темний Фенікс", 2019

Рейтинг IMDb: 5,7

У цьому фільмі Софі Тернер виконала роль Джин Ґрей / Темного Фенікса – однієї з найпотужніших мутанток у всесвіті Marvel. Сюжет зосереджений на тому, як героїня втрачає контроль над космічною силою, що вселяється в неї, і поступово стає загрозою для світу. Це була її перша велика головна роль у блокбастері, хоча стрічка отримала змішані відгуки критиків.

"Люди Ікс: Темний Фенікс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Особливо небезпечна", 2015

Рейтинг IMDb: 5,4

У підлітковій комедійній бойовій стрічці Тернер зіграла одну з другорядних ролей. Фільм розповідає про дівчину-спецагента, яка мріє про звичайне шкільне життя. Це був ранній етап її кінокар'єри паралельно зі зйомками у "Грі престолів".

"Особливо небезпечна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вижити", 2022

Рейтинг IMDb: 4,7

У трилері "Вижити" Софі Тернер зіграла головну роль – дівчину на ім'я Джейн, яка після авіакатастрофи опиняється в засніжених горах і змушена боротися за життя разом з іншим уцілілим. Це психологічна драма про травму, внутрішню боротьбу та інстинкт самозбереження. Проєкт отримав не надто високу оцінку.

"Вижити": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джоан", 2024

Рейтинг IMDb: 6,7

У кримінальному мінісеріалу Тернер виконала головну роль – Джоан Геннінґтон, відомої британської злочинниці 1980-х років, яку називали "хрещеною матір'ю" лондонського кримінального світу.

Зазначимо, що серіал відзнято на основі реальної історії.

"Джоан": дивіться онлайн трейлер серіалу

У яких ще фільмах і серіалах знялась Софі Тернер?

"Довіра", 2025;

"Люди Ікс: Апокаліпсис", 2016;

"Інша я", 2013;

"Джозі", 2018.

На 2026 рік запланована прем'єра фільму "Проклятий рицар" – фільм жахів, де Софі зіграла одну з головних ролей. Події розвиватимуться у 15 столітті під час "Війни Троянд".