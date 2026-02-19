Насправді кіноляпи доволі важко помітити навіть тоді, коли бачив фільм десятки разів. Однак є окремі уважні глядачі, які можуть побачити те, чого не бачили мільйони. 24 Канал покаже та розкаже про кіноляпи у "Гаррі Поттері", які можуть вас здивувати.

Кіноляпи у фільмах про "Гаррі Поттера"

У першому фільмі, коли дядько Вернон спілкується з Гаррі перед поїздкою у зоопарк, хлопець вдягнутий у футболку, поверх якої йде сорочка. Та при зміні кадру сорочка чомусь сповзла з плеча юнака.

Кіноляпи у "Гаррі Поттері" / Колаж 24 Каналу

Оскільки у книгах про "Гаррі Поттера" не було вказано, як саме розміщувався шрам Гаррі на лобі, тому режисер сам вирішував, де буде знак. Однак дуже часто актору малювали мітку у різних місцях, не відстежуючи точності.

Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards

Колір очей юної Лілі (мами Гаррі) не збігались з очима хлопця, хоча упродовж усіх частин йому казали, що у нього мамині очі. В одній зі сцен, де Лілі показали в юності, вона мала карі очі. Це суттєва помилка, бо в Деніела Редкліффа були блакитні очі. Та й за книгою мали бути зеленого кольору, однак в актора була алергія на контактні лінзи.

Кіноляп у фільмах про "Гаррі Поттера" / Кадр з фільму

Лілі також показали в різних образах, коли її вбивав Лорд Волдеморт. Спершу її показали у светрі, а потім на підлозі у зеленій сукні чи то халаті.

Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards

У першій частині професор Квірел постійно ходив з обмотаною головою. В один із кадрів потрапило, як з-під його головного убору визирає волосся. А от у фінальній сцені професор був лисий.

Кіноляпи у "Гаррі Поттері" / Колаж 24 Каналу

Коли Гаррі та Драко Мелфой бились у дуелі, то в одній зі сцен у кадр потрапив оператор. На перший погляд, він "злився" з учнями, однак велику камеру таки можна помітити.

Кіноляпи у "Гаррі Поттері" / Кадр із фільму

Коли Олівер Вуд – капітан команди з квідичу "Грифіндора" розповідав Гаррі правила гри, то за спиною другого показали доріжку. Та при зміні кадру ззаду Поттера раптом з'явилось зелене поле замість цегляної бруківки.

Кіноляпи у "Гаррі Поттері" / Колаж 24 Каналу

У п'ятому фільмі, коли Долорис Амбридж викликала до кабінету Гаррі для покарання, вона піддала його катуванню. На його руці з'явилась болісно випалена фраза – "Я не повинен брехати". Однак у фільмі чомусь ця мітка міняє положення, то вона на лівій руці, то на правій.

Кіноляпи у "Гаррі Поттері" / Кадр із фільму

В одній з частин Гаррі сниться кошмар. Він одягнений у футболку без ґудзиків, а коли прокидається, то на ньому вже футболка з ґудзиками.

Кіноляпи в "Гаррі Поттері" / Фото з тіктока fun_of_wizards

