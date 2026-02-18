Антагоністи залишають свій слід в історії кінематографа й глядачі просто не уявляють ті чи інші світи без цих персонажів. Також належне варто віддати й акторам, які втілюють лиходіїв, адже без їхньої якісної гри не було б цього "вау-ефекту". 24 Канал розповість про найпопулярніших поганців і їхнє зло у кіно.

Найпопулярніші антагоністи у кіно та серіалах

Джокер ("Темний лицар")

Рейтинг фільму: 9,1

Що він робив:

організовував масові теракти в Ґотемі;

маніпулював людьми і морально їх знищував;

довів Гарві Дента до перетворення на Дволикого;

вбив Рейчл Доуз.

Джокер не прагнув влади чи грошей. Він хотів довести, що мораль – це ілюзія, і що кожна людина здатна на лихі вчинки, якщо створити відповідні умови.

"Темний лицар" / Кадр із фільму

Дарт Вейдер ("Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь")

Рейтинг фільму: 8,7

Що він робив:

служив Імперії і допомагав придушувати повстання;

знищував джедаїв;

катував і вбивав супротивників;

переслідував власного сина.

Дарта Вейдера часто асоціюють з темою падіння героя. Адже його зло народилось зі страху втрати та контролю, й потім стає інструментом диктатури, щоб знищити свободу.

"Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь" / Кадр із фільму

Лорд Волдеморт ("Гаррі Поттер")

Рейтинг фільму: 7,7

Що він робив:

масові вбивства;

переслідування магів "нечистої крові";

створення горокрасів (розщеплення душі);

використання "непрощених заклинань).

Волдеморт дуже боявся смерті та слабкості. Його зло базувалось на одержимості безсмертям і зверхністю. Цікаво, що деякі глядачі найбільшим злом "Гаррі Поттера" називають Долорес Амбридж.

Лорд Волдеморт / Кадр із фільму

Фреді Крюгер ("Жах на вулиці В'язів")

Рейтинг фільму: 7,4

Що він робив:

убивав підлітків у їхніх снах;

психологічно знущався над жертвами;

живився страхом.

Його зло проявлялось у безкарності та грою з жертвою, де страх ставав зброєю.

Фреді Крюгер / Кадр із фільму

Танос ("Месники: Завершення")

Рейтинг фільму: 8,4

Що він зробив:

знищив половину всього живого у Всесвіті;

вважав це актом "порятунку ресурсів".

Танос був переконаний, що чинить правильно, просуваючи абстрактний баланс.

Танос / Кадр із фільму

Ганнібал Лектер ("Мовчання ягнят")

Рейтинг фільму: 8,6

Що він робив:

серійні вбивства;

канібалізм;

психологічні маніпуляції.

Його зло – це холодна, витончена аморальність, де люди – лише матеріал.

Ганнібал Лектер / Кадр із фільму

Векна ("Дивні дива")

Рейтинг фільму: 8,6

Що він робив:

убивав підлітків, використовуючи їхні психологічні травми;

маніпулював виміром Догори Дриґом.

Векна бачить себе "вищим видом" й призирає людську слабкість.

Векна / Кадр із фільму

Ганс Ланда ("Безславні виродки")

Рейтинг фільму: 8,4

Що він робив:

полював на євреїв;

співпрацював з нацистським режимом;

маніпулював людьми заради вигоди.

Ганс служив системі з вигодою для себе без моральних сумнівів.

Раніше ми розповідали, що Квентін Тарантіно був готовий скасувати зйомки фільму "Безславні виродки", адже не міг знайти ідеального актора на роль Ганса Ланда.

Ганс Ланд / Кадр із фільму

Ніган Сміт ("Ходячі мерці")

Рейтинг фільму: 8,1

Що він робив:

жорстоко страчував супротивників;

тримав громади у страху;

публічно принижував людей.

На думку Нігана, страх – найефективніший порядок. Жорстокість – інструмент влади.

Ніган Сміт / Кадр із серіалу

І це далеко не весь список поганців, про який можна було б розповісти. Однак ці антагоністи залишаються у топі, який важко наразі перестрибнути іншим.