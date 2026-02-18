Антагонисты оставляют свой след в истории кинематографа и зрители просто не представляют те или иные миры без этих персонажей. Также должное стоит отдать и актерам, которые воплощают злодеев, ведь без их качественной игры не было бы этого "вау-эффекта". 24 Канал расскажет о самых популярных злодеях и их зло в кино.

Самые популярные антагонисты в кино и сериалах

Джокер ("Темный рыцарь")

Рейтинг фильма: 9,1

Что он делал:

организовывал массовые теракты в Готэме;

манипулировал людьми и морально их уничтожал;

довел Харви Дента до превращения в Двуликого;

убил Рейчел Доуз.

Джокер не стремился к власти или деньгам. Он хотел доказать, что мораль – это иллюзия, и что каждый человек способен на злые поступки, если создать соответствующие условия.

"Темный рыцарь" / Кадр из фильма

Дарт Вейдер ("Звездные войны: Империя наносит ответный удар")

Рейтинг фильма: 8,7

Что он делал:

служил Империи и помогал подавлять восстания;

уничтожал джедаев;

пытал и убивал противников;

преследовал собственного сына.

Дарта Вейдера часто ассоциируют с темой падения героя. Ведь его зло родилось из страха потери и контроля, и затем становится инструментом диктатуры, чтобы уничтожить свободу.

"Звездные войны: Империя наносит ответный удар" / Кадр из фильма

Лорд Волдеморт ("Гарри Поттер")

Рейтинг фильма: 7,7

Что он делал:

массовые убийства;

преследование магов "нечистой крови";

создание горокрасов (расщепление души);

использование "непрощенных заклинаний).

Волдеморт очень боялся смерти и слабости. Его зло базировалось на одержимости бессмертием и превосходством. Интересно, что некоторые зрители самым большим злом "Гарри Поттера" называют Долорес Амбридж.

Лорд Волдеморт / Кадр из фильма

Фредди Крюгер ("Ужас на улице Вязов")

Рейтинг фильма: 7,4

Что он делал:

убивал подростков в их снах;

психологически издевался над жертвами;

питался страхом.

Его зло проявлялось в безнаказанности и игрой с жертвой, где страх становился оружием.

Фреди Крюгер / Кадр из фильма

Танос ("Мстители: Завершение")

Рейтинг фильма: 8,4

Что он сделал:

уничтожил половину всего живого во Вселенной;

считал это актом "спасения ресурсов".

Танос был убежден, что поступает правильно, продвигая абстрактный баланс.

Танос / Кадр из фильма

Ганнибал Лектер ("Молчание ягнят")

Рейтинг фильма: 8,6

Что он делал:

серийные убийства;

каннибализм;

психологические манипуляции.

Его зло – это холодная, утонченная аморальность, где люди – лишь материал.

Ганнибал Лектер / Кадр из фильма

Векна ("Странные дела")

Рейтинг фильма: 8,6

Что он делал:

убивал подростков, используя их психологические травмы;

манипулировал измерением Догори Дрыгом.

Векна видит себя "высшим видом" и презирает человеческую слабость.

Векна / Кадр из фильма

Ганс Ланда ("Бесславные ублюдки")

Рейтинг фильма: 8,4

Что он делал:

охотился на евреев;

сотрудничал с нацистским режимом;

манипулировал людьми ради выгоды.

Ганс служил системе с выгодой для себя без моральных сомнений.

Ранее мы рассказывали, что Квентин Тарантино был готов отменить съемки фильма "Бесславные ублюдки", ведь не мог найти идеального актера на роль Ганса Ланда.

Ганс Ланд / Кадр из фильма

Ниган Смит ("Ходячие мертвецы")

Рейтинг фильма: 8,1

Что он делал:

жестоко казнил противников;

держал общины в страхе;

публично унижал людей.

По мнению Нигана, страх – самый эффективный порядок. Жестокость – инструмент власти.

Ниган Смит / Кадр из сериала

И это далеко не весь список язычников, о котором можно было бы рассказать. Однако эти антагонисты остаются в топе, который трудно пока перепрыгнуть другим.