24 Канал уже знает, какие фильмы со счастливым концом стоит посмотреть, чтобы на душе было спокойно, а волнений за главных героев просто не было. Отметим, что все эти ленты можно посмотреть на Netflix.

"Всем парням, которых я любила раньше", 2018

Рейтинг IMDb: 7,0

Лара Джин пишет любовные письма всем парням, в которых когда-то была влюблена, однако никогда их не отправляет. Однажды ее спокойная жизнь рушится, когда письма случайно поступают к адресатам.

Чтобы избежать неудобств, Джин заключает фиктивные отношения с Питером, однако их мнимая любовь со временем перерастает в настоящую.

"Вилла "Романтика"", 2022

Рейтинг IMDb: 5,5

История рассказывает о Джули – романтической девушке, которая после мучительного расставания решает осуществить свою мечту и едет в Верону – город любви, который связан с историей Ромео и Джульетты.

Но ее планы рушатся: оказывается, что виллу, которую она забронировала, случайно сдали двум людям одновременно. Поэтому ей приходится жить вместе с Чарли – саркастическим британцем, который совсем не разделяет ее романтических взглядов.

Сначала они воюют, а потом их вражда начинает перерастать в нечто большее.

"Из 13 в 30", 2004

Рейтинг IMDb: 6,3

13-летняя Дженна загадывает желание побыстрее повзрослеть – и просыпается 30-летней успешной женщиной. Однако взрослая жизнь оказывается не такой идеальной: она потеряла друзей и стала совсем другим человеком.

Дженна пытается это все исправить и вернуть самое важное – искренность и любовь.

"Полтора шпиона", 2016

Рейтинг IMDb: 6,3

Скромный бухгалтер Кэлвин неожиданно встречает своего бывшего знакомого Боба, который теперь работает на ЦРУ. Он втягивает Кэлвина в опасную шпионскую миссию, полную погонь и перестрелок.

Несмотря на страх и неуверенность, Келвин постепенно находит в себе смелость, а между героями формируется настоящая дружба.

