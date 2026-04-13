24 Канал уже знает, какие фильмы со счастливым концом стоит посмотреть, чтобы на душе было спокойно, а волнений за главных героев просто не было. Отметим, что все эти ленты можно посмотреть на Netflix.
"Всем парням, которых я любила раньше", 2018
Рейтинг IMDb: 7,0
Лара Джин пишет любовные письма всем парням, в которых когда-то была влюблена, однако никогда их не отправляет. Однажды ее спокойная жизнь рушится, когда письма случайно поступают к адресатам.
Чтобы избежать неудобств, Джин заключает фиктивные отношения с Питером, однако их мнимая любовь со временем перерастает в настоящую.
"Вилла "Романтика"", 2022
Рейтинг IMDb: 5,5
История рассказывает о Джули – романтической девушке, которая после мучительного расставания решает осуществить свою мечту и едет в Верону – город любви, который связан с историей Ромео и Джульетты.
Но ее планы рушатся: оказывается, что виллу, которую она забронировала, случайно сдали двум людям одновременно. Поэтому ей приходится жить вместе с Чарли – саркастическим британцем, который совсем не разделяет ее романтических взглядов.
Сначала они воюют, а потом их вражда начинает перерастать в нечто большее.
"Из 13 в 30", 2004
Рейтинг IMDb: 6,3
13-летняя Дженна загадывает желание побыстрее повзрослеть – и просыпается 30-летней успешной женщиной. Однако взрослая жизнь оказывается не такой идеальной: она потеряла друзей и стала совсем другим человеком.
Дженна пытается это все исправить и вернуть самое важное – искренность и любовь.
"Полтора шпиона", 2016
Рейтинг IMDb: 6,3
Скромный бухгалтер Кэлвин неожиданно встречает своего бывшего знакомого Боба, который теперь работает на ЦРУ. Он втягивает Кэлвина в опасную шпионскую миссию, полную погонь и перестрелок.
Несмотря на страх и неуверенность, Келвин постепенно находит в себе смелость, а между героями формируется настоящая дружба.
- "Отец". 80-летний Энтони живет один, однако его иногда навещает дочь Анна. Женщина пытается найти отцу сиделку, однако он ссорится со всеми кандидатками на эту должность и выгоняет их. Однажды мир пенсионера разрушается, ведь Анна сообщает, что выходит замуж и переезжает во Францию.
- "Свет между двух океанов". Том прошел Первую мировую войну. Его жену зовут Элизабет, женщина мечтает о ребенке. Супруги ухаживают за маяком у берегов Австралии. Однажды младенца выбрасывает на берег в лодке. Том считает, что стоит рассказать властям об инциденте, но соглашается оставить девочку. Впоследствии влюбленные встречают биологическую мать ребенка.