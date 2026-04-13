24 Канал уже знає, які фільми зі щасливим кінцем варто подивитись, щоб на душі було спокійно, а хвилювань за головних героїв просто не було. Зазначимо, що всі ці стрічки можна подивитись на Netflix.

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше", 2018

Рейтинг IMDb: 7,0

Лара Джин пише любовні листи всім хлопцям, у яких колись була закохана, однак ніколи їх не відправляє. Одного разу її спокійне життя руйнується, коли листи випадково надходять до адресатів.

Щоб уникнути незручностей, Джин укладає фіктивні відносини з Пітером, однак їхнє удаване кохання з часом переростає на справжнє.

"Вілла "Романтика"", 2022

Рейтинг IMDb: 5,5

Історія розповідає про Джулі – романтичну дівчину, яка після болісного розставання вирішує здійснити свою мрію і їде до Верони – міста кохання, яке пов'язане з історією Ромео та Джульєтти.

Але її плани руйнуються: виявляється, що віллу, яку вона забронювала, випадково здали двом людям одночасно. Тож їй доводиться жити разом із Чарлі – саркастичним британцем, який зовсім не поділяє її романтичних поглядів.

Спершу вони воюють, а згодом їхня ворожнеча починає переростати у дещо більше.

"Із 13 в 30", 2004

Рейтинг IMDb: 6,3

13-річна Дженна загадує бажання швидше подорослішати – і прокидається 30-річною успішною жінкою. Однак доросле життя виявляється не таким ідеальним: вона втратила друзів і стала зовсім іншою людиною.

Дженна намагається це все виправити й повернути найважливіше – щирість і любов.

"Півтора шпигуна", 2016

Рейтинг IMDb: 6,3

Скромний бухгалтер Келвін несподівано зустрічає свого колишнього знайомого Боба, який тепер працює на ЦРУ. Він втягує Келвіна у небезпечну шпигунську місію, повну погонь і перестрілок.

Попри страх і невпевненість, Келвін поступово знаходить у собі сміливість, а між героями формується справжня дружба.

