24 Канал уже знає, які фільми зі щасливим кінцем варто подивитись, щоб на душі було спокійно, а хвилювань за головних героїв просто не було. Зазначимо, що всі ці стрічки можна подивитись на Netflix.
"Усім хлопцям, яких я кохала раніше", 2018
Рейтинг IMDb: 7,0
Лара Джин пише любовні листи всім хлопцям, у яких колись була закохана, однак ніколи їх не відправляє. Одного разу її спокійне життя руйнується, коли листи випадково надходять до адресатів.
Щоб уникнути незручностей, Джин укладає фіктивні відносини з Пітером, однак їхнє удаване кохання з часом переростає на справжнє.
"Вілла "Романтика"", 2022
Рейтинг IMDb: 5,5
Історія розповідає про Джулі – романтичну дівчину, яка після болісного розставання вирішує здійснити свою мрію і їде до Верони – міста кохання, яке пов'язане з історією Ромео та Джульєтти.
Але її плани руйнуються: виявляється, що віллу, яку вона забронювала, випадково здали двом людям одночасно. Тож їй доводиться жити разом із Чарлі – саркастичним британцем, який зовсім не поділяє її романтичних поглядів.
Спершу вони воюють, а згодом їхня ворожнеча починає переростати у дещо більше.
"Із 13 в 30", 2004
Рейтинг IMDb: 6,3
13-річна Дженна загадує бажання швидше подорослішати – і прокидається 30-річною успішною жінкою. Однак доросле життя виявляється не таким ідеальним: вона втратила друзів і стала зовсім іншою людиною.
Дженна намагається це все виправити й повернути найважливіше – щирість і любов.
"Півтора шпигуна", 2016
Рейтинг IMDb: 6,3
Скромний бухгалтер Келвін несподівано зустрічає свого колишнього знайомого Боба, який тепер працює на ЦРУ. Він втягує Келвіна у небезпечну шпигунську місію, повну погонь і перестрілок.
Попри страх і невпевненість, Келвін поступово знаходить у собі сміливість, а між героями формується справжня дружба.
Які фільми треба подивитись усім?
- "Батько". 80-річний Ентоні живе один, проте його інколи провідує донька Анна. Жінка намагається знайти батькові доглядальницю, проте він свариться з усіма кандидатками на цю посаду та виганяє їх. Одного дня світ пенсіонера руйнується, адже Анна повідомляє, що виходить заміж і переїжджає до Франції.
- "Світло між двох океанів". Том пройшов Першу світову війну. Його дружину звати Елізабет, жінка мріє про дитину. Подружжя доглядає за маяком біля берегів Австралії. Одного разу немовля викидує на берег у човні. Том вважає, що варто розповісти владі про інцидент, але погоджується залишити дівчинку. Згодом закохані зустрічають біологічну матір дитини.