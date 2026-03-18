Тому 24 Канал вирішив пригадати декілька популярних мультсеріалів, які повернуть усіх у безтурботні часи.

"Пригоди Джекі Чана"

Кількість сезонів : 5

: 95 Рейтинг IMDb: 7,4

У центрі історії Джекі Чан – археолог із Сан-Франциско. Він володіє бойовим мистецтвом, і це допомагає йому боротись зі злом. Джейд Чан – племінниця Джекі, яка постійно допомагає дядькові, хоча її головне завдання, на думку батьків, навчатись у США.

"Пригоди Джекі Чана" / Кадр із мультсеріалу

"Скубі-Ду Шоу"

Кількість сезонів : 3

: 40 Рейтинг IMDb: 7,6

У центрі історії кумедний пес Скубі та його друзі. Компанія завжди потрапляє у курйозні пригоди, які пов'язані з містикою і чимось дивним. Та дуже часто за чимось надприродним ховаються зовсім не чудовиська. Шеггі, Скубі-Ду, Дафна, Фред і Велма стали улюбленцями мільйонів людей.

"Скубі-Ду Шоу" / Кадр із мультсеріалу

"Сабріна – маленька відьма"

Кількість сезонів : 1

: 65 Рейтинг IMDb: 5,9

Історія юної відьми Сабріни та її тіток відома усім. Одного разу дівчина дізнається, що вона зовсім не звичайна, а є спадковою відьмою. Вона звертається за допомогою до Книги таїнств, а ще й виявляється, що її кіт Салем уміє говорити.

"Сабріна – маленька відьма" / Кадр із мультсеріалу

"Тутанхамончик"

Кількість сезонів : 3

: 39 Рейтинг IMDb: 7,3

У мультсеріалі показують пригоди хлопчика-мумії Тутанхамона, який за дивних обставин пробудився через 3000 років після смерті й дізнався, що його царства вже немає.

Він знайомиться з Клеопатрою Картер та її котом Луксором. З цього моменту в усіх починаються надзвичайні пригоди.

"Тутанхамончик" / Кадр із мультсеріалу

