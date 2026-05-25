Сьогодні 24 Канал розповість про деякі культові українські серіали на яких дійсно зростали покоління.
"Леся + Рома", 2005 – 2008
Рейтинг IMDb: 7,6
Кількість серій: 136
Це по-справжньому культовий серіал, який закохав у себе мільйони. У центрі сюжету – подружня пара, яка кожного дня мала якісь пригоди в особистому житті. Та саме легкий гумор і невимушена атмосфера зробили цей проєкт дуже популярним серед українських глядачів.
"Роксолана", 1997 – 2003
Рейтинг IMDb: 7,2
Кількість серій: 50
На ті роки це був дуже масштабний проєкт, який мав обмежений бюджет. Сьогодні може здатись, що команді неабияк бракувало масовки, кількості костюмів й інших декорацій, та тоді серіал став справжнім шедевром.
Історична драма розповідає про долю української дівчини Насті Лісовської. Під час одного з нападів кримських татар її викрадають і продають на невільничому ринку в Стамбулі. Вона потрапляє до гарему султана Сулеймана Пишного, де згодом стане дружиною наймогутнішого правителя Османської імперії, а зватимуть її Гюрем.
"Царівна", 1993 – 1994
Рейтинг IMDb: –
Кількість серій: 20
Серіал "Царівна" називають першою масштабною українською телемелодрамою, яку зняли за однойменною повістю Ольги Кобилянської.
Події серіалу розгортаються на Буковині на початку XX століття. Головна героїня стала сиротою у молодому віці. Після смерті батьків була змушена переїхати жити до родини свого дядька. У новій родині її принижують, не дають права на власну думку і особисте життя. Та з кожною серією дівчина доводить, що їм не вдасться зробити з неї рабу.
Які сучасні українські серіали отримали статус культових?
- "Перші ластівки";
- "Сага";
- "І будуть люди";
- "Спіймати Кайдаша";
- "Кава з кардамоном".