Сегодня 24 Канал расскажет о некоторых культовых украинских сериалах на которых действительно росли поколения.
"Леся + Рома", 2005 – 2008
Рейтинг IMDb: 7,6
Количество серий: 136
Это по-настоящему культовый сериал, который влюбил в себя миллионы. В центре сюжета – супружеская пара, которая каждый день имела какие-то приключения в личной жизни. Но именно легкий юмор и непринужденная атмосфера сделали этот проект очень популярным среди украинских зрителей.
"Роксолана", 1997 – 2003
Рейтинг IMDb: 7,2
Количество серий: 50
На те годы это был очень масштабный проект, который имел ограниченный бюджет. Сегодня может показаться, что команде изрядно не хватало массовки, количества костюмов и других декораций, но тогда сериал стал настоящим шедевром.
Историческая драма рассказывает о судьбе украинской девушки Насти Лисовской. Во время одного из нападений крымских татар ее похищают и продают на невольничьем рынке в Стамбуле. Она попадает в гарем султана Сулеймана Великолепного, где впоследствии станет женой самого могущественного правителя Османской империи, а зовут ее Гюрем.
"Царевна", 1993 – 1994
Рейтинг IMDb: –
Количество серий: 20
Сериал "Царевна" называют первой масштабной украинской телемелодрамой, которую сняли по одноименной повести Ольги Кобылянской.
События сериала разворачиваются на Буковине в начале XX века. Главная героиня стала сиротой в молодом возрасте. После смерти родителей была вынуждена переехать жить к семье своего дяди. В новой семье ее унижают, не дают права на собственное мнение и личную жизнь. Но с каждой серией девушка доказывает, что им не удастся сделать из нее рабу.
Какие современные украинские сериалы получили статус культовых?
- "Первые ласточки";
- "Сага";
- "И будут люди";
- "Поймать Кайдаша";
- "Кофе с кардамоном".