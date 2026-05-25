Поэтому сегодня прекрасная возможность провести время с любимым, который обожает футбол. А чтобы совместить его интересы со своими, обратите внимание на подборку 24 Канала, в которой мы собрали ленты, которые будет интересно посмотреть вместе.

Какой фильм посмотреть с любимым во Всемирный день футбола?

"Хулиганы Зеленой улицы"

Идеальным вариантом для вечернего просмотра может стать британско-американская драма о футбольных хулиганах в Великобритании. Этот фильм имеет высокий рейтинг и уже успел покорить большое количество зрителей.

В центре сюжета – бывший студент Гарварда, которого несправедливо отчисляют из учебного заведения. Волею случая он знакомится с мужчиной по имени Пит, который затягивает его в подпольный мир футбольных хулиганов. Именно с этого начинается его новое, опасное приключение.

"Гол!"

Еще один фильм, который можно посмотреть вместе с любимым, если он обожает футбол, – спортивная драма "Гол!". Премьера ленты состоялась еще в 2005 году, однако многие просматривают ее до сих пор.

В центре сюжета – парень по имени Сантьяго, который мечтает стать профессиональным футболистом. Все свободное время он проводит, гоняя мяч и отрабатывая технику.

Однажды его замечает бывший известный футболист, и, возможно, именно это станет шансом для Сантьяго попасть в большой спорт.

"Тигры"

Еще одна лента, основана на реальных событиях, – "Тигры". Премьера фильма состоялась в 2020 году.

В центре сюжета – парень по имени Мартин, которого считали одним из самых перспективных юных футболистов в Швеции. Ему пророчили блестящее будущее – и недаром.

Уже в 16 лет парню предложили стать частью престижного итальянского клуба. Однако путь к мечте оказывается значительно сложнее, чем он ожидал: ради успеха придется идти на большие жертвы.