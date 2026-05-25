Тож сьогодні чудова нагода провести час із коханим, який обожнює футбол. А щоб поєднати його інтереси зі своїми, зверніть увагу на добірку 24 Каналу, у якій ми зібрали стрічки, які буде цікаво подивитися разом.

Який фільми подивитись з коханим у Всесвітній день футболу?

"Хулігани Зеленої вулиці"

Ідеальним варіантом для вечірнього перегляду може стати британсько-американська драма про футбольних хуліганів у Великій Британії. Цей фільм має високий рейтинг і вже встиг підкорити велику кількість глядачів.

У центрі сюжету – колишній студент Гарварду, якого несправедливо відраховують із навчального закладу. Волею випадку він знайомиться з чоловіком на ім'я Піт, який затягує його у підпільний світ футбольних хуліганів. Саме з цього починається його нова, небезпечна пригода.

"Гол!"

Ще один фільм, який можна подивитися разом із коханим, якщо він обожнює футбол, – спортивна драма "Гол!". Прем'єра стрічки відбулася ще у 2005 році, однак багато хто переглядає її й досі.

У центрі сюжету – хлопець на ім'я Сантьяго, який мріє стати професійним футболістом. Увесь вільний час він проводить, ганяючи м'яч і відпрацьовуючи техніку.

Одного дня його помічає колишній відомий футболіст, і, можливо, саме це стане шансом для Сантьяго потрапити у великий спорт.

"Тигри"

Ще одна стрічка, заснована на реальних подіях, – "Тигри". Прем'єра фільму відбулася у 2020 році.

У центрі сюжету – хлопець на ім'я Мартін, якого вважали одним із найперспективніших юних футболістів у Швеції. Йому пророкували блискуче майбутнє – і недаремно.

Уже в 16 років хлопцю запропонували стати частиною престижного італійського клубу. Однак шлях до мрії виявляється значно складнішим, ніж він очікував: заради успіху доведеться йти на великі жертви.