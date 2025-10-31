Не вмикайте їх перед сном: 4 найстрашніші фільми жахів 90-х

Наприкінці жовтня повітря просякнуте передчуттям Геловіну. Найкращі вечори у цей час варто проводити у напівтемряві з чашкою гарячого напою та чимось моторошним на екрані.

Якщо сучасні горори вас уже не лякають, саме час повернутися у 90-х, де режисери створювали моторошну атмосферу без зайвих спецефектів. 24 Канал розповість про одні з найстрашніших стрічок, які вийшли у 1990-х.

Дивіться також Найновіший трилер на Netflix, який варто подивитися з друзями в ніч на Геловін

"Крик"

У будинку старшокласниці Сінді Прескотт одного разу лунає телефонний дзвінок. Незнайомець запитує у дівчини про її улюблений фільм жахів. Сінді налякана: минулого року її маму жорстоко вбили. Тепер вона боїться, чи не загрожує маніяк їй самій. Це один з найвизначніших фільмів жахів 90-х, що змінив уявлення про жанр слешера.

"Крик": дивіться трейлер онлайн

"Мовчання ягнят"

У США стається серія вбивств, що скоєні жорстоким маніяком. ФБР помічає, що злочинець викрадає та вбиває молодих жінок, а потім знімає з них шкіру. Молода агентка Кларисса Старлінг береться за розслідування та йде на ризик – вирішує співпрацювати з психопатом. Стрічка отримала 5 премій Оскар.

"Мовчання ягнят": дивіться трейлер онлайн

"Кендімен"

У Чикаго подейкують, що у паралельному світі існує загадковий маніяк Кендімен, якому не потрібна зброя. Для своїх злочинів він використовує протез руки у вигляді гака. Кендімен поза реальністю, але його можна викликати, якщо п'ять разів поспіль вимовити його ім'я перед дзеркалом. І тоді цій людині не врятуватися.

"Кендімен": дивіться трейлер онлайн

"Шосте відчуття"

У центрі сюжету – дитячий психіатр, який усіляко намагається допомогти маленькому хлопчику, що бачить мертвих. Шукаючи спокути, він проводить багато часу з маленьким хлопчиком, бо готовий на все, щоб врятувати малюка. Це майстерний психологічний трилер, що лякає глибиною й посмаком.

"Шосте відчуття": дивіться трейлер онлайн

Також ми розповідали про найкращі комедійні фільми жахів, які варто подивитися на Геловін.