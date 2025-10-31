Не включайте их перед сном: 4 самых страшных фильма ужасов 90-х

В конце октября воздух пропитан предчувствием Хэллоуина. Лучшие вечера в это время стоит проводить в полумраке с чашкой горячего напитка и чем-то жутким на экране.

Если современные хорроры вас уже не пугают, самое время вернуться в 90-х, где режиссеры создавали жуткую атмосферу без лишних спецэффектов. 24 Канал расскажет об одних из самых страшных лент, которые вышли в 1990-х.

"Крик"

В доме старшеклассницы Синди Прескотт однажды раздается телефонный звонок. Незнакомец спрашивает у девушки о ее любимом фильме ужасов. Синди напугана: в прошлом году ее маму жестоко убили. Теперь она боится, не угрожает ли маньяк ей самой. Это один из самых выдающихся фильмов ужасов 90-х, изменивший представление о жанре слэшера.

"Крик": смотрите трейлер онлайн

"Молчание ягнят"

В США происходит серия убийств, совершенных жестоким маньяком. ФБР замечает, что преступник похищает и убивает молодых женщин, а затем снимает с них кожу. Молодая агент Кларисса Старлинг берется за расследование и идет на риск – решает сотрудничать с психопатом. Лента получила 5 премий Оскар.

"Молчание ягнят": смотрите трейлер онлайн

"Кэндимен"

В Чикаго поговаривают, что в параллельном мире существует загадочный маньяк Кэндимен, которому не нужно оружие. Для своих преступлений он использует протез руки в виде крюка. Кэндимен вне реальности, но его можно вызвать, если пять раз подряд произнести его имя перед зеркалом. И тогда этому человеку не спастись.

"Кэндимен": смотрите трейлер онлайн

"Шестое чувство"

В центре сюжета – детский психиатр, который всячески пытается помочь маленькому мальчику, что видит мертвых. В поисках искупления, он проводит много времени с маленьким мальчиком, потому что готов на все, чтобы спасти малыша. Это мастерский психологический триллер, пугающий глубиной и послевкусием.

"Шестое чувство": смотрите трейлер онлайн

