3 високорейтингові фільми жахів на Netflix, які тримають в напрузі від початку до кінця

Вечір п'ятниці, 31 жовтня, стане особливим для всіх, хто обожнює святкувати Геловін. Це день, коли все набуває моторошної атмосфери.

Якщо ви фанат цього свята, потрібний настрій допоможуть створити фільми жахів. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали для вас добірку стрічок, які можна переглянути на Netflix.

Які фільми жахів створять моторошну атмосферу на Геловін?

"28 днів потому"

Фантастичний фільм жахів, який варто переглянути 31 жовтня, – "28 днів потому". Прем'єра стрічки відбулася у 2002 році. Сюжет розгортається навколо зомбі-апокаліпсису.

Захисники тварин випадково випускають із секретної наукової лабораторії піддослідну мавпу. Але не все так просто: вона заражена страшним вірусом, що провокує неконтрольовану агресію. Вірус миттєво поширюється по всій Англії, перетворюючи живих істот на справжніх монстрів.

"28 днів потому": дивіться онлайн трейлер фільму

"Не дихай"

Ще одна високорейтингова стрічка, яку можна переглянути на стримінговій платформі Netflix, – фільм "Не дихай". Прем'єра відбулася ще у 2016 році, і стрічка поєднує в собі жанри жахів, криміналу та трилеру.

За сюжетом грабіжники вдираються до будинку сліпого старця, щоб поцупити велику суму грошей. Здавалося б, ніщо не може створити їм труднощів, адже власник дому безпорадний. Але вони жахливо помиляються й потрапляють у справжню пастку.

"Не дихай": дивіться онлайн трейлер фільму

"Платформа"

Іспанський фільм 2019 року з високим рейтингом уже підкорив величезну кількість кіноманів. Історія розгортається у майже порожній кімнаті 48-го рівня.

Там є великі прямокутні отвори в підлозі та стелі, а в цьому приміщенні проводять експеримент. На кожному рівні перебувають двоє людей. Скільки всього рівнів – невідомо, однак усі їх поєднує колодязь, у якому раз на день спускається платформа з їжею. І чим нижче ти опиняєшся, тим менше маєш шансів поїсти.

"Платформа": дивіться онлайн трейлер фільму

Фінал цієї історії покаже, чим завершиться ця гра на виживання.