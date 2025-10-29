Проте наступний місяць – це все ще ідеальний час для перегляду найкращих кінокартин, як трилерів, так і захопливих драм. 24 Канал зібрав головні новинки, які з'являться на Netflix у листопаді 2025 року.

"Убитий блискавкою"

Прем'єра: 6 листопада

Історичний серіал розповість про життя президента Джеймса Гарфілда, простежуючи його шлях від бідності до роботи на посту лідера країни та трагічну смерть від рук свого прихильника. Netflix обіцяє бездоганне поєднання політики, криміналу та біографії.

"Убитий блискавкою": дивіться трейлер онлайн

"Франкенштайн"

Прем'єра: 7 листопада

Уже знайома історія Мері Шеллі отримає нову екранізацію від режисера та сценариста Гільєрмо дель Торо. Доктор Віктор Франкенштейн та його жахливий монстр знову постануть на екранах, а головні ролі виконають Оскар Айзек та Джейкоб Елорді.

"Франкенштайн": дивіться трейлер онлайн

"Різдво з колишнім"

Прем'єра: 12 листопада

Дівчина Кейт, яка нещодавно розлучилась, сподівається провести Різдво у спокої та в колі сім'ї. Та виявляється, що її колишній чоловік Еверетт вирішив познайомити всіх зі своєю новою дівчиною. Все це ускладнює плани головної героїні.

"Різдво з колишнім": дивіться трейлер онлайн

"Пані Плеймен"

Прем'єра: 12 листопада

У центрі сюжету – Аделіна Таттіло, редакторка першого еротичного журналу Італії, яку прозвали пані Playmen. Жінка стала революціонеркою у консервативному Римі 1970-х років. Після розлучення з чоловіком Аделіна залишається сам на сам з боргами, але не опускає руки.

"Пані Плеймен": дивіться трейлер онлайн

"Звір у мені"

Прем'єра: 15 листопада

Відома письменниця Еґґі Віґґс після смерті маленького сина вирішує відійти від публічного життя. Але нова тема для книжки знаходить її сама. Сусідній будинок раптово купує небезпечний магнат, якого колись підозрювали у викраденні власної дружини.

"Звір у мені": дивіться трейлер онлайн

"Потяг у снах"

Прем'єра: 21 листопада

Стрічка розповість про Роберта Грейньєра, лісоруба та залізничника. Він не знає іншого життя, крім наполегливої роботи: його покинули в дитинстві, тож він мусив працювати, щоб вижити. Чоловік створює сім'ю з коханою Ґледіс, але й тут на нього чекає трагедія.

"Потяг у снах": дивіться трейлер онлайн

"Дивні дива" 5 сезон

Прем'єра: 27 листопада

Один з найпопулярніших фантастичних серіалів розповідає про моторошні події у містечку Хоукінс. П'ятий сезон, що стане фінальним, вийде у трьох частинах: прем'єра першої відбудеться 27 листопада, друга частина вийде 25 грудня, а третя – 1 січня 2026 року.

"Дивні дива" 5 сезон: дивіться тизер онлайн