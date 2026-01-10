Що не так з фіналом "Дивних див" та чому фани розчаровані

У новорічну ніч, 1 січня, шанувальники "Дивних див" поринули у світ улюбленої історії, на яку чекали так довго. Всі були певні, що фінал буде якісним, однак на місце сподівань прийшли розчарування.

Очевидно, що наші очікування не завжди можуть збігатись із задумом авторів і режисерів, що є абсолютно нормальним. Однак фінал – це та частина, де глядачі отримують відповіді на всі запитання, а не залишаються зі ще більшими здогадками, пише 24 Канал.

Дивіться також Для любителів таємниць і загадок: 5 детективів на вечір

Що не так з фіналом "Дивних див"?

Якщо ви ще досі не подивились фінальний епізод, то читайте з обережністю, адже будуть спойлери.

В останній серії Одинадцять вирішила пожертвувати собою, щоб світ жив щасливе майбутнє без людей із суперздібностями. Та все ж фани не зрозуміли, чи вижила героїня.

У інтерв'ю автори серіалу вже пояснили свою позицію щодо цього питання. Вони наголосили, що відсутність остаточних відповідей у фіналі є свідомим творчим рішенням, адже хотіли, аби завершення історії було сповнене надії.

Ми ніколи не писали версію, де Одинадцять просто залишається в підвалі. Це не могло бути просто й легко. Нам був потрібен фінал, який одночасно буде болісним, світлим і сповненим надії,

– кажуть творці.

Ще одне розчарування – доля Майка Віллера, який "перетворився на свого батька".

Вони не тільки злили його потенціал, але ще зламали і морально знищили,

– скаржиться одна з глядачок "Дивних див".

Фанам не сподобалась доля Майка Віллера / Скриншот із соцмереж

Тривалий час фани шиперили пару Віла та Майка, адже у серіалі були натяки на те, що між ними є почуття. У фіналі всі очікували, що між друзями відбудеться розмова, яка закриє цю тему й розставить все по поличках, однак і цього не сталось. Сцена, яку запропонували публіці, тільки погіршила ситуацію.

Також глядачі відкрито звинуватили авторів у квірбейтингу, адже ті до останньої хвилини тримали у напрузі, що зараз всі отримають те, на що чекали, однак і цього не було.

Для довідки! Квірбейтинг – маркетинговий прийом, який передбачає натяки на те, що герой чи селебріті належить до ЛГБТ-спільноти. Наприклад, вказівки на гомосексуальний зв'язок між героями серіалу без прямої демонстрації таких стосунків.

Та ось є категорія людей, які вважають, що все закінчилось так, як би й мало бути. Вони кажуть, що проблема фіналу у тому, що він просто не схожий на очікування інших.

Та для фанів "Дивних див" є хороші новини. Метт і Росс Даффери, творці серіалу, заявили, що прямого продовження історії не буде, однак анонсували майбутній спін-офф культового серіалу. За їхніми словами, це буде абсолютно нова історія, яка не матиме прямого зв'язку з персонажами оригінального шоу.

Останній сезон "Дивних див" отримав доволі високу оцінку на IMDb – 8,6.

Цікаво, що видання The Hollywood Reporter назвало останню серію виснажливим видовищем, яке дало багато екшену, але мало спадщини для історії, а Collider вважає, що останній епізод став найкращим у сезоні, адже поєднав емоційні моменти та масштабні битви.

Тож на цьому прикладі бачимо, що навіть преса розділила свої думки щодо фіналу.