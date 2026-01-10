Очевидно, що наші очікування не завжди можуть збігатись із задумом авторів і режисерів, що є абсолютно нормальним. Однак фінал – це та частина, де глядачі отримують відповіді на всі запитання, а не залишаються зі ще більшими здогадками, пише 24 Канал.

Дивіться також Для любителів таємниць і загадок: 5 детективів на вечір

Що не так з фіналом "Дивних див"?

Якщо ви ще досі не подивились фінальний епізод, то читайте з обережністю, адже будуть спойлери.

В останній серії Одинадцять вирішила пожертвувати собою, щоб світ жив щасливе майбутнє без людей із суперздібностями. Та все ж фани не зрозуміли, чи вижила героїня.

У інтерв'ю автори серіалу вже пояснили свою позицію щодо цього питання. Вони наголосили, що відсутність остаточних відповідей у фіналі є свідомим творчим рішенням, адже хотіли, аби завершення історії було сповнене надії.

Ми ніколи не писали версію, де Одинадцять просто залишається в підвалі. Це не могло бути просто й легко. Нам був потрібен фінал, який одночасно буде болісним, світлим і сповненим надії,

– кажуть творці.

Ще одне розчарування – доля Майка Віллера, який "перетворився на свого батька".

Вони не тільки злили його потенціал, але ще зламали і морально знищили,

– скаржиться одна з глядачок "Дивних див".

Фанам не сподобалась доля Майка Віллера / Скриншот із соцмереж

Тривалий час фани шиперили пару Віла та Майка, адже у серіалі були натяки на те, що між ними є почуття. У фіналі всі очікували, що між друзями відбудеться розмова, яка закриє цю тему й розставить все по поличках, однак і цього не сталось. Сцена, яку запропонували публіці, тільки погіршила ситуацію.

Також глядачі відкрито звинуватили авторів у квірбейтингу, адже ті до останньої хвилини тримали у напрузі, що зараз всі отримають те, на що чекали, однак і цього не було.

Для довідки! Квірбейтинг – маркетинговий прийом, який передбачає натяки на те, що герой чи селебріті належить до ЛГБТ-спільноти. Наприклад, вказівки на гомосексуальний зв'язок між героями серіалу без прямої демонстрації таких стосунків.

Та ось є категорія людей, які вважають, що все закінчилось так, як би й мало бути. Вони кажуть, що проблема фіналу у тому, що він просто не схожий на очікування інших.

Та для фанів "Дивних див" є хороші новини. Метт і Росс Даффери, творці серіалу, заявили, що прямого продовження історії не буде, однак анонсували майбутній спін-офф культового серіалу. За їхніми словами, це буде абсолютно нова історія, яка не матиме прямого зв'язку з персонажами оригінального шоу.

Останній сезон "Дивних див" отримав доволі високу оцінку на IMDb – 8,6.

Цікаво, що видання The Hollywood Reporter назвало останню серію виснажливим видовищем, яке дало багато екшену, але мало спадщини для історії, а Collider вважає, що останній епізод став найкращим у сезоні, адже поєднав емоційні моменти та масштабні битви.

Тож на цьому прикладі бачимо, що навіть преса розділила свої думки щодо фіналу.