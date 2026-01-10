Что не так с финалом "Очень странных дел" и почему фаны разочарованы

В новогоднюю ночь, 1 января, поклонники "Очень странных дел" окунулись в мир любимой истории, которую ждали так долго. Все были уверены, что финал будет качественным, однако на место надежд пришли разочарования.

Очевидно, что наши ожидания не всегда могут совпадать с замыслом авторов и режиссеров, что является абсолютно нормальным. Однако финал – это та часть, где зрители получают ответы на все вопросы, а не остаются с еще большими догадками, пишет 24 Канал.

Что не так с финалом "Очень странных дел"?

Если вы еще до сих пор не посмотрели финальный эпизод, то читайте с осторожностью, ведь будут спойлеры.

В последней серии Одиннадцать решила пожертвовать собой, чтобы мир жил счастливое будущее без людей с суперспособностями. И все же фаны не поняли, выжила ли героиня.

В интервью авторы сериала уже объяснили свою позицию по этому вопросу. Они отметили, что отсутствие окончательных ответов в финале является сознательным творческим решением, ведь хотели, чтобы завершение истории было полно надежды.

Мы никогда не писали версию, где Одиннадцать просто остается в подвале. Это не могло быть просто и легко. Нам был нужен финал, который одновременно будет мучительным, светлым и полным надежды,

– говорят создатели.

Еще одно разочарование – судьба Майка Уиллера, который "превратился в своего отца".

Они не только слили его потенциал, но еще сломали и морально уничтожили,

– жалуется одна из зрительниц "Очень странных дел".

Фанам не понравилась судьба Майка Уиллера / Скриншот из соцсетей

Долгое время фаны шиперили пару Уила и Майка, ведь в сериале были намеки на то, что между ними есть чувства. В финале все ожидали, что между друзьями состоится разговор, который закроет эту тему и расставит все по полочкам, однако и этого не произошло. Сцена, которую предложили публике, только усугубила ситуацию.

Также зрители открыто обвинили авторов в квирбейтинге, ведь те до последней минуты держали в напряжении, что сейчас все получат то, что ждали, однако и этого не было.

Для справки! Квирбейтинг – маркетинговый прием, который предусматривает намеки на то, что герой или селебрити принадлежит к ЛГБТ-сообществу. Например, указания на гомосексуальную связь между героями сериала без прямой демонстрации таких отношений.

И вот есть категория людей, которые считают, что все закончилось так, как бы и должно было быть. Они говорят, что проблема финала в том, что он просто не похож на ожидания других.

Но для фанов "Очень странных дел" есть хорошие новости. Мэтт и Росс Дафферы, создатели сериала, заявили, что прямого продолжения истории не будет, однако анонсировали будущий спин-офф культового сериала. По их словам, это будет совершенно новая история, которая не будет иметь прямой связи с персонажами оригинального шоу.

Последний сезон "Очень странных дел" получил довольно высокую оценку на IMDb – 8,6.

Интересно, что издание The Hollywood Reporter назвало последнюю серию изнурительным зрелищем, которое дало много экшена, но мало наследия для истории, а Collider считает, что последний эпизод стал лучшим в сезоне, ведь соединил эмоциональные моменты и масштабные битвы.

Поэтому на этом примере видим, что даже пресса разделила свои мнения относительно финала.