24 Канал составил подборку детективов, которые точно вам понравятся. Выбирайте, что посмотреть, чтобы завтра не тратить время на поиски!

Тоже интересно 4 фильма ужасов, после которых точно не сможете заснуть

Какие детективы стоит посмотреть?

"Достать ножи" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Автор детективных романов Харлан Тромби отпраздновал день рождения с семьей. Однако на следующее утро экономка Фрэн нашла его мертвым. У мужчины было перерезано горло.

Лейтенант Эллиот и патрульный Вагнер считают, что Гарлан совершил самоубийство. В то же время семья нанимает детектива Бенуа Бланка, который должен раскрыть преступление. Под подозрением – каждый из родных писателя.

"Достать ножи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Клуб убийств по четвергам" (2025)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Фильм снят на основе одноименного романа Ричарда Османа, а режиссером выступил Крис Коламбус. Это история о четырех пенсионерах – Элизабет, Роне, Ибрагиме и Джойсе, которые берутся за расследование убийства.

"Клуб убийств по четвергам": смотрите онлайн трейлер фильма

"Девушка из каюты №10" (2025)

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Журналистка Лора "Ло" Блэклок путешествует на роскошной яхте и однажды видит, как поздно ночью пассажирку выбрасывает за борт. Однако женщине говорят, что это был сон, ведь все пассажиры и экипаж на месте. Несмотря на то, что Лори никто не верит, она пытается узнать правду, из-за чего подвергает себя опасности.

"Девушка из каюты №10": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убийство в "Восточном экспрессе"" (2017)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Это экранизация одноименного романа Агаты Кристи. В ленте показан поезд, в котором собрались состоятельные пассажиры, среди которых детектив Эркюль Пуаро. События фильма разворачиваются в 1930-х годах.

Поезд внезапно останавливается в горах Югославии из-за снежной метели, а на следующее утро американского бизнесмена Самуэля Рэтчетта находят мертвым в его купе с ножевыми ранениями на теле. За расследование дела берется Эркюль Пуаро, а все пассажиры подозреваются в убийстве.

"Убийство в "Восточном экспрессе"": смотрите онлайн трейлер фильма

"Призраки в Венеции" (2023)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Фильм снят по мотивам романа Агаты Кристи "Вечеринка на Хэллоуин". Детектив Эркюль Пуаро уже вышел на пенсию и проживает в Венеции послевоенных лет. Как-то его приглашают посетить спиритический сеанс в палаццо оперной певицы Ровены Дрейк, который состоится в ночь на Хэллоуин, и разоблачить мошенника Джойса Рейнольдса.

"Призраки в Венеции": смотрите онлайн трейлер фильма