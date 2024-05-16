Хочуть скасувати вирок: зброярка фільму "Іржа" оскаржує рішення суду про ненавмисне вбивство

У жовтні 2021 року Ганну Гутьєррес звинуватили у ненавмисному вбивстві Гатчінс. Протягом тривалого періоду вона разом зі своїми адвокатами очікувала на рішення суду.

У квітні Ганну Гутьєррес-Рід, збройового майстра, яка працювала на зйомках серіалу "Іржа", було засуджено до 18 місяців ув'язнення. Однак зараз її адвокати вирішили оскаржити рішення суду.

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Зброярка фільму "Іржа" оскаржує рішення суду: подробиці

Адвокати Ганни Гутьєррес-Рід, яку засудили до 18 місяців ув’язнення за ненавмисне вбивство операторки Галини Гатчінс, подали апеляцію на вирок суду.

Тепер у них є 30 днів для того, щоб зібрати та представити суду докази та аргументи, які дозволять скасувати вирок.

Відомо також, що відомого актора Алека Болдвіна також звинувачують у справі, пов'язаній зі смертельним пострілом. Судовий процес проти нього заплановано на період з 11 по 19 липня цього року.

У чому звинувачують Ганну Гутьєррес-Рід

Гутьєррес-Рід визнали винною у вбивстві. За даними прокурорів, вона привезла на знімальний майданчик вестерну "Іржа" бойові набої для пістолета кольт 45-го калібру, порушивши правила безпеки.

Гатчінс, якій на момент смерті було 42 роки, стояла біля камери, яку мали використовувати для зйомки сцени. Операторку смертельно поранило, коли Болдвін спрямував свій пістолет у її сторону і відбувся постріл.

6 березня зброярку офіційно визнали винною, а 15 квітня було оголошено покарання за ненавмисне вбивство.