Хотят отменить приговор: оружейница фильма "Ржавчина" оспаривает решение суда о непредумышленном убийстве

В октябре 2021 года Анну Гутьеррес обвинили в непредумышленном убийстве Хатчинс. В течение длительного периода она вместе со своими адвокатами ожидала решения суда.

В апреле Анна Гутьеррес-Рид, оружейного мастера, которая работала на съемках сериала “Ржавчина”, была приговорена к 18 месяцам заключения. Однако сейчас ее адвокаты решили обжаловать решение суда.

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Оружейница фильма "Ржавчина" обжалует решение суда: подробности

Адвокаты Анны Гутьеррес-Рид, которую приговорили к 18 месяцам заключения за непредумышленное убийство оператора Галины Гатчинс, подали апелляцию на приговор суда.

Теперь у них есть 30 дней для того, чтобы собрать и представить суду доказательства и аргументы, которые позволят отменить приговор.

Известно также, что известного актера Алека Болдуина также обвиняют в деле, связанном со смертельным выстрелом. Судебный процесс против него запланирован на период с 11 по 19 июля этого года.

В чем обвиняют Анну Гутьеррес-Рид

Гутьеррес-Рид признали виновной в убийстве. По данным прокуроров, она привезла на съемочную площадку вестерна "Ржавчина" боевые патроны для пистолета кольт 45-го калибра, нарушив правила безопасности.

Хатчинс, которой на момент смерти было 42 года, стояла возле камеры, которую должны были использовать для съемки сцены. Операторшу смертельно ранило, когда Болдуин направил свой пистолет в ее сторону и произошел выстрел.

6 марта оружейницу официально признали виновной, а 15 апреля было объявлено наказание за непредумышленное убийство.