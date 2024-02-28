Дізнайтесь в матеріалі, коли та де розглядатимуть справу Алека Болдвіна та про що просили адвокати актора у прокурорів.

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Суд над Алеком Болдвіном: коли відбудеться розгляд справи

Судовий процес над Алеком Болдвіном, якого звинувачують у вбивстві української операторки Галини Гатчинс, заплановано на 9 липня. Вже минуло понад два роки з часу трагічної події.

Справу буде розглядати суд у Санта-Фе, штат Нью-Мексико, згідно з рішенням місцевого судді. Показання свідків заплановані на 10 липня, а сам судовий процес триватиме до 19 липня.

Адвокати режисера раніше просили прокурорів розглянути справу якнайшвидше і вимагали початку процесу 13 червня.

Містер Болдвін займається цим уже кілька років. Ми просимо прискорити процес,

– заявив захист Алека.

Проте місцевий прокурор відхилив запит через зайнятість на початку літа.

Болдвіна звинувачують у вбивстві українки Галини Гатчинс: що відомо

21 жовтня 2021 року на зйомках фільму "Іржа" сталася трагедія, коли в результаті пострілу Алека Болдвіна зі зброї, призначеної для реквізиту загинула операторка з України, Галина Гатчінс. Режисер Джоел Соуза теж отримав поранення.

З 31 січня актора офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві. Навесні 2023 року з нього зняли звинувачення, і через кілька місяців сім'я операторки та Болдвін уклали мирову угоду.

Але незадовго проти Болдвіна була відновлена кримінальна справа. Документ містить два пункти нових звинувачень.

Перший пункт: Алек Болдвін недбало поводився з пістолетом, призначеним як реквізит.

Другий пункт: актор ігнорував або був байдужим до безпеки на майданчику.

Прокурори наразі утримуються від коментарів з приводу нових звинувачень, тоді як адвокати Алека Болдвіна "з нетерпінням" чекають суду. У разі визнання актора винним у ненавмисному вбивстві, йому може загрожувати до 18 місяців ув'язнення.