Уже відома більшість імен акторського складу "Гаррі Поттера": хто увійшов до списку
- Головні ролі "золотого тріо" у серіалі "Гаррі Поттер" виконуватимуть: Домінік Маклафлін, Аластер Стаут й Арабелла Стентон.
- Актор Паапа Ессієду, обраний на роль Северуса Снейпа, зіткнувся з погрозами смертю після отримання ролі.
Уже цього року, на Різдво, HBO представить перший сезон культової історії про хлопчика, що вижив. Новий "Гаррі Поттер" розділив публіку, адже хтось вважає, що деякі актори не відповідають опису в книжці, а інші переконані, що серіал перевершить усіма улюблені фільми.
24 Канал розповість, хто з акторів вже отримав ролі у франшизі.
До теми Снейп з дредами і Петунія-Вітовська: бурхливі реакції мережі на трейлер серіалу "Гаррі Поттер"
Спершу творці серіалу повідомили про "золоте тріо". Від так, ролі Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Грейнджер втілять – Домінік Маклафлін, Аластер Стаут й Арабелла Стентон.
Раніше видання BBC писало, що Деніел Редкліфф написав листа актору, який зіграє Гаррі Поттера у серіалі.
Я не хочу бути привидом у житті цих дітей, але я просто хотів написати йому: "Сподіваюся, у вас все буде добре, і навіть краще, ніж у мене – я чудово провів час, але сподіваюся, що у вас все буде ще краще",
– поділився Деніель.
Руперт Грінт також написав листа Аластеру Стауту, який виконає роль Рона Візлі.
Та окрім цієї трійці є ще чимало інших персонажів, які є важливими в основі сюжету. Отже, у ролях "Гаррі Поттера" будуть такі актори:
- Джон Літгоу – Албус Дамблдор
- Джанет МакТір – Мінерва Макґонеґел
- Паапа Ессієду – Северус Снейп
- Нік Фрост – Рубеус Геґрід
- Люк Таллон – Квірінус Квірел
- Пол Вайтгаус – Арґус Філч
- Кетрін Паркінсон – Моллі Візлі
- Локс Пратт – Драко Мелфой
- Джонні Флінн – Луціус Мелфой
- Бел Поулі – Петунія Дурслі
- Деніел Рігбі – Вернон Дурслі
- Берті Карвел – Корнеліус Фадж
- Лео Ерлі – Шеймус Фінніган
- Алессія Леоні – Парваті Патіл
- Сієнна Муса – Лаванда Браун
- Рорі Вілмот – Невіл Лонґботом
- Амос Кітсон – Дадлі Дурслі
- Луїза Брелі – Роланда Гуч
- Антон Лессер – Гаррік Олівандер
- Тристан Гарланд – Фред Візлі
- Гебріел Гарланд – Джордж Візлі
- Руарі Спунер – Персі Візлі
- Грейсі Кокрейн – Джіні Візлі
А Ворвік Девіс повернеться до ролі професора Філіуса Флітвіка.
Серіал "Гаррі Поттер": дивіться онлайн трейлер серіалу
У наступних сезонах з'являтимуться й інші герої, тому список акторського складу розширюватиметься. Також досі залишається відкритою тема, хто зіграє роль Лорда Волан-де-Морта.
Зауважимо, що актор Паапа Ессієду, який зіграє Северуса Снейпа, поскаржився в інтерв'ю виданню The Sunday Times, що навіть отримував погрози смертю за те, що погодився на цю роль.