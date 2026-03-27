Уже известно большинство имен актерского состава "Гарри Поттера": кто вошел в список

Уже в этом году, на Рождество, HBO представит первый сезон культовой истории о мальчике, который выжил. Новый "Гарри Поттер" разделил публику, ведь кто-то считает, что некоторые актеры не соответствуют описанию в книге, а другие убеждены, что сериал превзойдет всеми любимые фильмы.

Сначала создатели сериала сообщили о "золотом трио". От так, роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер воплотят – Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

Ранее издание BBC писало, что Дэниел Рэдклифф написал письмо актеру, который сыграет Гарри Поттера в сериале.

Я не хочу быть призраком в жизни этих детей, но я просто хотел написать ему: "Надеюсь, у вас все будет хорошо, и даже лучше, чем у меня – я прекрасно провел время, но надеюсь, что у вас все будет еще лучше",

– поделился Дэниель.

Руперт Гринт также написал письмо Аластеру Стауту, который исполнит роль Рона Уизли.

Но кроме этой троицы есть еще немало других персонажей, которые являются важными в основе сюжета. Итак, в ролях "Гарри Поттера" будут такие актеры:

Джон Литгоу – Албус Дамблдор

Джанет МакТир – Минерва Макгонегел

Паапа Эссиеду – Северус Снейп

Ник Фрост – Рубеус Хагрид

Люк Таллон – Квиринус Квирел

Пол Уайтхаус – Аргус Филч

Кэтрин Паркинсон – Молли Уизли

Локс Пратт – Драко Мелфой

Джонни Флинн – Луциус Мелфой

Бел Поули – Петуния Дурсли

Дэниел Ригби – Вернон Дурсли

Берти Карвел – Корнелиус Фадж

Лео Эрли – Шеймус Финниган

Алессия Леони – Парвати Патил

Сиенна Муса – Лаванда Браун

Рори Уилмот – Невил Лонгботом

Амос Китсон – Дадли Дурсли

Луиза Брэли – Роланда Гуч

Антон Лессер – Гаррик Оливандер

Тристан Гарланд – Фред Уизли

Гэбриэл Гарланд – Джордж Уизли

Руари Спунер – Перси Уизли

Грейси Кокрейн – Джинни Уизли

А Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика.

В следующих сезонах будут появляться и другие герои, поэтому список актерского состава будет расширяться. Также до сих пор остается открытой тема, кто сыграет роль Лорда Волан-де-Морта.

Заметим, что актер Паапа Эссиеду, который сыграет Северуса Снейпа, пожаловался в интервью изданию The Sunday Times, что даже получал угрозы смертью за то, что согласился на эту роль.