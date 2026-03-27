Уже известно большинство имен актерского состава "Гарри Поттера": кто вошел в список
- Главные роли "золотого трио" в сериале "Гарри Поттер" будут исполнять: Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.
- Актер Паапа Эссиеду, выбранный на роль Северуса Снейпа, столкнулся с угрозами смертью после получения роли.
Уже в этом году, на Рождество, HBO представит первый сезон культовой истории о мальчике, который выжил. Новый "Гарри Поттер" разделил публику, ведь кто-то считает, что некоторые актеры не соответствуют описанию в книге, а другие убеждены, что сериал превзойдет всеми любимые фильмы.
Сначала создатели сериала сообщили о "золотом трио". От так, роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер воплотят – Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.
Ранее издание BBC писало, что Дэниел Рэдклифф написал письмо актеру, который сыграет Гарри Поттера в сериале.
Я не хочу быть призраком в жизни этих детей, но я просто хотел написать ему: "Надеюсь, у вас все будет хорошо, и даже лучше, чем у меня – я прекрасно провел время, но надеюсь, что у вас все будет еще лучше",
– поделился Дэниель.
Руперт Гринт также написал письмо Аластеру Стауту, который исполнит роль Рона Уизли.
Но кроме этой троицы есть еще немало других персонажей, которые являются важными в основе сюжета. Итак, в ролях "Гарри Поттера" будут такие актеры:
- Джон Литгоу – Албус Дамблдор
- Джанет МакТир – Минерва Макгонегел
- Паапа Эссиеду – Северус Снейп
- Ник Фрост – Рубеус Хагрид
- Люк Таллон – Квиринус Квирел
- Пол Уайтхаус – Аргус Филч
- Кэтрин Паркинсон – Молли Уизли
- Локс Пратт – Драко Мелфой
- Джонни Флинн – Луциус Мелфой
- Бел Поули – Петуния Дурсли
- Дэниел Ригби – Вернон Дурсли
- Берти Карвел – Корнелиус Фадж
- Лео Эрли – Шеймус Финниган
- Алессия Леони – Парвати Патил
- Сиенна Муса – Лаванда Браун
- Рори Уилмот – Невил Лонгботом
- Амос Китсон – Дадли Дурсли
- Луиза Брэли – Роланда Гуч
- Антон Лессер – Гаррик Оливандер
- Тристан Гарланд – Фред Уизли
- Гэбриэл Гарланд – Джордж Уизли
- Руари Спунер – Перси Уизли
- Грейси Кокрейн – Джинни Уизли
А Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика.
В следующих сезонах будут появляться и другие герои, поэтому список актерского состава будет расширяться. Также до сих пор остается открытой тема, кто сыграет роль Лорда Волан-де-Морта.
Заметим, что актер Паапа Эссиеду, который сыграет Северуса Снейпа, пожаловался в интервью изданию The Sunday Times, что даже получал угрозы смертью за то, что согласился на эту роль.