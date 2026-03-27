24 Канал розповість, хто з акторів вже отримав ролі у франшизі.

Спершу творці серіалу повідомили про "золоте тріо". Від так, ролі Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Грейнджер втілять – Домінік Маклафлін, Аластер Стаут й Арабелла Стентон.

Акторський склад "Гаррі Поттера" / Фото Getty images

Раніше видання BBC писало, що Деніел Редкліфф написав листа актору, який зіграє Гаррі Поттера у серіалі.

Я не хочу бути привидом у житті цих дітей, але я просто хотів написати йому: "Сподіваюся, у вас все буде добре, і навіть краще, ніж у мене – я чудово провів час, але сподіваюся, що у вас все буде ще краще",

– поділився Деніель.

Руперт Грінт також написав листа Аластеру Стауту, який виконає роль Рона Візлі.

Та окрім цієї трійці є ще чимало інших персонажів, які є важливими в основі сюжету. Отже, у ролях "Гаррі Поттера" будуть такі актори:

Джон Літгоу – Албус Дамблдор

Джанет МакТір – Мінерва Макґонеґел

Паапа Ессієду – Северус Снейп

Нік Фрост – Рубеус Геґрід

Люк Таллон – Квірінус Квірел

Пол Вайтгаус – Арґус Філч

Кетрін Паркінсон – Моллі Візлі

Локс Пратт – Драко Мелфой

Джонні Флінн – Луціус Мелфой

Бел Поулі – Петунія Дурслі

Деніел Рігбі – Вернон Дурслі

Берті Карвел – Корнеліус Фадж

Лео Ерлі – Шеймус Фінніган

Алессія Леоні – Парваті Патіл

Сієнна Муса – Лаванда Браун

Рорі Вілмот – Невіл Лонґботом

Амос Кітсон – Дадлі Дурслі

Луїза Брелі – Роланда Гуч

Антон Лессер – Гаррік Олівандер

Тристан Гарланд – Фред Візлі

Гебріел Гарланд – Джордж Візлі

Руарі Спунер – Персі Візлі

Грейсі Кокрейн – Джіні Візлі

А Ворвік Девіс повернеться до ролі професора Філіуса Флітвіка.

У наступних сезонах з'являтимуться й інші герої, тому список акторського складу розширюватиметься. Також досі залишається відкритою тема, хто зіграє роль Лорда Волан-де-Морта.

Зауважимо, що актор Паапа Ессієду, який зіграє Северуса Снейпа, поскаржився в інтерв'ю виданню The Sunday Times, що навіть отримував погрози смертю за те, що погодився на цю роль.