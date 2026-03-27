24 Канал розповість, хто з акторів вже отримав ролі у франшизі.

Спершу творці серіалу повідомили про "золоте тріо". Від так, ролі Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Грейнджер втілять – Домінік Маклафлін, Аластер Стаут й Арабелла Стентон.

Акторський склад "Гаррі Поттера" / Фото Getty images

Раніше видання BBC писало, що Деніел Редкліфф написав листа актору, який зіграє Гаррі Поттера у серіалі.

Я не хочу бути привидом у житті цих дітей, але я просто хотів написати йому: "Сподіваюся, у вас все буде добре, і навіть краще, ніж у мене – я чудово провів час, але сподіваюся, що у вас все буде ще краще",
– поділився Деніель.

Руперт Грінт також написав листа Аластеру Стауту, який виконає роль Рона Візлі.

Та окрім цієї трійці є ще чимало інших персонажів, які є важливими в основі сюжету. Отже, у ролях "Гаррі Поттера" будуть такі актори:

  • Джон Літгоу – Албус Дамблдор
  • Джанет МакТір – Мінерва Макґонеґел
  • Паапа Ессієду – Северус Снейп
  • Нік Фрост – Рубеус Геґрід
  • Люк Таллон – Квірінус Квірел
  • Пол Вайтгаус – Арґус Філч
  • Кетрін Паркінсон – Моллі Візлі
  • Локс Пратт – Драко Мелфой
  • Джонні Флінн – Луціус Мелфой
  • Бел Поулі – Петунія Дурслі
  • Деніел Рігбі – Вернон Дурслі
  • Берті Карвел – Корнеліус Фадж
  • Лео Ерлі – Шеймус Фінніган
  • Алессія Леоні – Парваті Патіл
  • Сієнна Муса – Лаванда Браун
  • Рорі Вілмот – Невіл Лонґботом
  • Амос Кітсон – Дадлі Дурслі
  • Луїза Брелі – Роланда Гуч
  • Антон Лессер – Гаррік Олівандер
  • Тристан Гарланд – Фред Візлі
  • Гебріел Гарланд – Джордж Візлі
  • Руарі Спунер – Персі Візлі
  • Грейсі Кокрейн – Джіні Візлі

А Ворвік Девіс повернеться до ролі професора Філіуса Флітвіка.

У наступних сезонах з'являтимуться й інші герої, тому список акторського складу розширюватиметься. Також досі залишається відкритою тема, хто зіграє роль Лорда Волан-де-Морта.

Зауважимо, що актор Паапа Ессієду, який зіграє Северуса Снейпа, поскаржився в інтерв'ю виданню The Sunday Times, що навіть отримував погрози смертю за те, що погодився на цю роль.