До теми Снейп з дредами і Петунія-Вітовська: бурхливі реакції мережі на трейлер серіалу "Гаррі Поттер"
Спершу творці серіалу повідомили про "золоте тріо". Від так, ролі Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Грейнджер втілять – Домінік Маклафлін, Аластер Стаут й Арабелла Стентон.
Акторський склад "Гаррі Поттера" / Фото Getty images
Раніше видання BBC писало, що Деніел Редкліфф написав листа актору, який зіграє Гаррі Поттера у серіалі.
Я не хочу бути привидом у житті цих дітей, але я просто хотів написати йому: "Сподіваюся, у вас все буде добре, і навіть краще, ніж у мене – я чудово провів час, але сподіваюся, що у вас все буде ще краще",
– поділився Деніель.
Руперт Грінт також написав листа Аластеру Стауту, який виконає роль Рона Візлі.
Та окрім цієї трійці є ще чимало інших персонажів, які є важливими в основі сюжету. Отже, у ролях "Гаррі Поттера" будуть такі актори:
- Джон Літгоу – Албус Дамблдор
- Джанет МакТір – Мінерва Макґонеґел
- Паапа Ессієду – Северус Снейп
- Нік Фрост – Рубеус Геґрід
- Люк Таллон – Квірінус Квірел
- Пол Вайтгаус – Арґус Філч
- Кетрін Паркінсон – Моллі Візлі
- Локс Пратт – Драко Мелфой
- Джонні Флінн – Луціус Мелфой
- Бел Поулі – Петунія Дурслі
- Деніел Рігбі – Вернон Дурслі
- Берті Карвел – Корнеліус Фадж
- Лео Ерлі – Шеймус Фінніган
- Алессія Леоні – Парваті Патіл
- Сієнна Муса – Лаванда Браун
- Рорі Вілмот – Невіл Лонґботом
- Амос Кітсон – Дадлі Дурслі
- Луїза Брелі – Роланда Гуч
- Антон Лессер – Гаррік Олівандер
- Тристан Гарланд – Фред Візлі
- Гебріел Гарланд – Джордж Візлі
- Руарі Спунер – Персі Візлі
- Грейсі Кокрейн – Джіні Візлі
А Ворвік Девіс повернеться до ролі професора Філіуса Флітвіка.
Серіал "Гаррі Поттер": дивіться онлайн трейлер серіалу
У наступних сезонах з'являтимуться й інші герої, тому список акторського складу розширюватиметься. Також досі залишається відкритою тема, хто зіграє роль Лорда Волан-де-Морта.
Зауважимо, що актор Паапа Ессієду, який зіграє Северуса Снейпа, поскаржився в інтерв'ю виданню The Sunday Times, що навіть отримував погрози смертю за те, що погодився на цю роль.