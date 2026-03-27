К теме Снейп с дредами и Петуния-Витовская: бурные реакции сети на трейлер сериала "Гарри Поттер"

Сначала создатели сериала сообщили о "золотом трио". От так, роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер воплотят – Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

Актерский состав "Гарри Поттера" / Фото Getty images

Ранее издание BBC писало, что Дэниел Рэдклифф написал письмо актеру, который сыграет Гарри Поттера в сериале.

Я не хочу быть призраком в жизни этих детей, но я просто хотел написать ему: "Надеюсь, у вас все будет хорошо, и даже лучше, чем у меня – я прекрасно провел время, но надеюсь, что у вас все будет еще лучше",
– поделился Дэниель.

Руперт Гринт также написал письмо Аластеру Стауту, который исполнит роль Рона Уизли.

Но кроме этой троицы есть еще немало других персонажей, которые являются важными в основе сюжета. Итак, в ролях "Гарри Поттера" будут такие актеры:

  • Джон Литгоу – Албус Дамблдор
  • Джанет МакТир – Минерва Макгонегел
  • Паапа Эссиеду – Северус Снейп
  • Ник Фрост – Рубеус Хагрид
  • Люк Таллон – Квиринус Квирел
  • Пол Уайтхаус – Аргус Филч
  • Кэтрин Паркинсон – Молли Уизли
  • Локс Пратт – Драко Мелфой
  • Джонни Флинн – Луциус Мелфой
  • Бел Поули – Петуния Дурсли
  • Дэниел Ригби – Вернон Дурсли
  • Берти Карвел – Корнелиус Фадж
  • Лео Эрли – Шеймус Финниган
  • Алессия Леони – Парвати Патил
  • Сиенна Муса – Лаванда Браун
  • Рори Уилмот – Невил Лонгботом
  • Амос Китсон – Дадли Дурсли
  • Луиза Брэли – Роланда Гуч
  • Антон Лессер – Гаррик Оливандер
  • Тристан Гарланд – Фред Уизли
  • Гэбриэл Гарланд – Джордж Уизли
  • Руари Спунер – Перси Уизли
  • Грейси Кокрейн – Джинни Уизли

А Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика.

В следующих сезонах будут появляться и другие герои, поэтому список актерского состава будет расширяться. Также до сих пор остается открытой тема, кто сыграет роль Лорда Волан-де-Морта.

Заметим, что актер Паапа Эссиеду, который сыграет Северуса Снейпа, пожаловался в интервью изданию The Sunday Times, что даже получал угрозы смертью за то, что согласился на эту роль.