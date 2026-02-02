Коли відбудеться прем'єра серіалу про Гаррі Поттера від HBO
- Прем'єра серіалу "Гаррі Поттер" від HBO запланована на початок 2027 року.
- Серіал буде повноцінною екранізацією книжок Джоан Роулінг, кожен сезон присвячено окремій книзі, а сама Роулінг працює над серіалом як виконавча продюсерка.
Наразі серіал "Гаррі Поттер" знаходиться на стадії виробництва. Однак нарешті стало відомо, коли можна буде побачити довгоочікувану прем'єру.
Голова HBO та HBO Max Кейсі Блойс в інтерв'ю Deadline оголосили терміни виходу серіалу та повідомили, на якому етапі наразі перебуває його виробництво.
Дивіться також Який фільм подивитись у день 10-ї річниці загибелі Скрябіна, щоб вшанувати його пам'ять
Коли відбудеться прем'єра серіалу "Гаррі Поттер"?
Наразі відомо, що прем'єра серіалу про Гаррі Поттера запланована на початок 2027 року. За словами голови HBO та HBO Max Кейсі Блойс, раніше канал орієнтувався на 2027 рік.
Проте зараз цю межу можна трохи звузити: прем'єра може відбутися на початку року, а саме в січні, лютому, березні або квітні. Та точної дати виходу серіалу поки що немає.
Цікаво також Деніел Редкліфф зворушливо звернувся до нового Гаррі Поттера: "У тебе все буде ще краще"
Що відомо про серіал "Гаррі Поттер"?
- Серіал "Гаррі Поттер" – масштабний телевізійний проєкт HBO.
- Він має стати повноцінною екранізацією книжок Джоан Роулінг.
- За словами творців, кожен сезон серіалу буде присвячений окремій книзі письменниці. Таким чином вони зможуть ще детальніше й глибше передати сюжет, який створила Роулінг.
- Раніше деякі персонажі та другорядні лінії не потрапили до фільмів через обмеження часу та можливостей.
- Сама Джоан Роулінг також працює над серіалом як виконавча продюсерка, що є чудовою новиною для прихильників, адже серіал максимально відповідатиме оригінальному джерелу.
- Це буде нова кіноісторія з новим акторським складом, яка не матиме нічого спільного з франшизою 2000-х років, окрім того, що, як і фільми, серіал висвітлюватиме цю легендарну історію.