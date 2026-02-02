Коли відбудеться прем'єра серіалу про Гаррі Поттера від HBO

Наразі серіал "Гаррі Поттер" знаходиться на стадії виробництва. Однак нарешті стало відомо, коли можна буде побачити довгоочікувану прем'єру.

Голова HBO та HBO Max Кейсі Блойс в інтерв'ю Deadline оголосили терміни виходу серіалу та повідомили, на якому етапі наразі перебуває його виробництво.

Дивіться також Який фільм подивитись у день 10-ї річниці загибелі Скрябіна, щоб вшанувати його пам'ять

Коли відбудеться прем'єра серіалу "Гаррі Поттер"?

Наразі відомо, що прем'єра серіалу про Гаррі Поттера запланована на початок 2027 року. За словами голови HBO та HBO Max Кейсі Блойс, раніше канал орієнтувався на 2027 рік.

Проте зараз цю межу можна трохи звузити: прем'єра може відбутися на початку року, а саме в січні, лютому, березні або квітні. Та точної дати виходу серіалу поки що немає.

Цікаво також Деніел Редкліфф зворушливо звернувся до нового Гаррі Поттера: "У тебе все буде ще краще"

Що відомо про серіал "Гаррі Поттер"?